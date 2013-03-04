В Конго самолет упал на жилой квартал, погибли около 30 человек

На востоке Демократической Республики Конго разбился пассажирский самолет.

По сообщению представителей местных вооруженных сил, число жертв крушения составило около 3о человек, пишет РИА Новости.

Авиакатастрофа произошла в городе Гома — административном центре провинции Северное Киву. Самолет Fokker 50, принадлежавший местной авиакомпании CAA, упал на жилой квартал недалеко от зданий местной избирательной комиссии и местного управления по делам мигрантов.

По данным западных СМИ, в результате инцидента на земле никто не пострадал. Все пассажиры и экипаж самолета погибли.

О причинах авиакатастрофы пока не сообщается. По информации агентства, в районе падения самолета в понедельник, 4 марта, вечером шел сильный дождь.

Как известно, ДРК занимает одно из последних мест в мире по уровню безопасности полетов. По данным СМИ, все местные авиакомпании в настоящее время внесены Евросоюзом в "черный список" авиаперевозчиков, которым запрещены полеты в Европу.