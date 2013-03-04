Число жертв крушения самолета в Конго увеличилось до 36, четырем удалось выжить

Число погибших в крушении самолета в Конго составило 36 человек, четырем удалось выжить, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о том, что все находившиеся на борту пассажиры и экипаж самолета погибли. Как рассказал агентству мэр Гомы Наассон Кубуя, на борту лайнера Fokker 50, который следовал в Гому из города Лоджа, находилось 40 человек, из которых 36 погибли на месте. Четверо были доставлены в городскую больницу, пишет РИА Новости.

Авиакатастрофа произошла в самом центре Гомы — административного города провинции Северное Киву. Самолет, принадлежавший частной авиакомпании CAA, из-за неблагоприятных погодных условий упал в жилом квартале недалеко от зданий местной избирательной комиссии и местного управления по делам мигрантов.

"Пилоту удалось избежать столкновения с домами", — сказал Кубуя. По его словам, в результате инцидента на земле никто не пострадал.

Как известно, ДРК занимает одно из последних мест в мире по уровню безопасности полетов. По данным Франс Пресс, все местные авиакомпании в настоящее время внесены Евросоюзом в "черный список" авиаперевозчиков, которым запрещены полеты в Европу.