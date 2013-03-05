Власти Венесуэлы признали, что Чавесу стало хуже

После массовых протестов студентов, которые потребовал показать живого Уго Чавеса, власти Венесуэлы заявили, что президент страдает от острой респираторной инфекции, возникшей после декабрьской операции.

При этом власти страны признают, что общее состояние главы государства продолжает оставаться очень слабым. А министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас сообщил, что у Чавеса "ухудшилась дыхательная функция", сообщает ВВС.

Он напомнил, что глава Венесуэлы сейчас проходит новый и очень сильный курс химиотерапии после длительного лечения на Кубе.

Предполагается, что у Чавеса, который руководит Венесуэлой уже 14 лет, рак простаты.

Последняя операция была сделана Чавесу 11 декабря, с тех пор его ни разу не показали в эфире телевидения.

Власти лишь распространили его ФОТО, где он изображен в палате гаванской клиники с дочерьми.

Ранее "Главред" сообщал, что в понедельник, 4 марта, сотни студентов и представителей оппозиции в Каракасе вышли на демонстрацию с требованием достоверной информации о здоровье президента Венесуэлы.