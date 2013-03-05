В Ватикане на заседание кардиналов проник самозванец

В понедельник, 4 марта, в Ватикане человек, переодевшийся в облачения церковника, проник в закрытый зал, где настоящие кардиналы обсуждали процедуру и дату начала конклава для избрания нового Папы Римского.

Самозванец был вскоре обнаружен и выдворен из зала, где находились более ста кардиналов, сообщает BBC.

Он вызвал подозрения охраны в связи с тем, что вместо широкого красного пояса, который носят высокопоставленные кардиналы, вокруг его талии был лишь пурпурный шарф.

В итальянской прессе сообщается, что самозванцем оказался самопровозглашенный австралийский епископ Ральф Напирски.

Ранее "Главред" сообщал, что кардиналам предстоит пока лишь обсудить общее состояние католической церкви и определить задачи, которые стоят перед предстоятелем.

Затем они выберут кандидатов, назначат дату голосования. Оно состоится не позднее 15 марта, победитель должен набрать 2/3 голосов конклава из кардиналов не старше 80 лет, которые имеют право на голосование.

Также напомним, что папа Бенедикт XVI официально сложил с себя полномочия из-за нехватки сил в последний день февраля. Это первый случай отречения от престола католической церкви за несколько сот лет.