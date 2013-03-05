У Ким Чен Ына мог родиться второй ребенок – американские СМИ

У северокорейского диктора Ким Чен Ына в конце прошлого года мог родиться ребенок. Об этом со ссылкой на источники в Сеуле сообщает американский телеканал Fox News.

Пол ребенка доподлинно неизвестен, однако, по версии СМИ, это девочка.

"Если бы это был мальчик, то власти страны сделали бы официальное заявление", — цитирует канал редактора интернет-издания North Korea Leadership Watch Майкла Мэддена.

Напомним, что прошлом году появились официальные фотографии Ли Суль Чжу, супруги Ким Чен Ына, на которых было видно, что она беременна. О свадьбе Ким Чен Ына и Ли Суль Чжу было официально объявлено также в 2012 году.

Также напомним, что, по некоторым данным, у пары уже есть один ребенок.