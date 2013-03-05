В Швейцарии открылся Женевский автосалон-2013

В Швейцарии открылся Женевский автосалон. Он стал 83-м по счету в истории выставки.

Ежегодное шоу входит в топ-5 крупнейших, наряду с автомобильными выставками в Детройте, Франкфурте, Париже и Токио, сообщает ЛигаБизнесИнформ.

В рамках моторшоу автопроизводители представят сотни новых моделей машин в самых разнообразных сегментах. Всего на этот раз здесь принимают участие 260 компаний из 30 стран мира. Количество предполагаемых премьер насчитывает 130 автомобилей.

Впервые проведенный в 1905 году автосалон в Женеве традиционно является одной из главных мировых площадок для множества европейских и мировых премьер. Работать выставка будет на протяжении ближайших двух недель.

Победителем престижного европейского конкурса "Автомобиль года - 2013" ("Car of the Year 2013" - COTY) назван Volkswagen Golf VII поколения.

Помимо Golf в финале конкурса были представлены 7 моделей, отобранных из 32 новинок, вышедших на рынок в 2012 году. В частности, в список претендентов на победу вошли такие автомобили: Ford B-Max, Hyundai i30, Mercedes A-Class, Peugeot 208, Renault Clio, Subaru BRZ/Toyota GT86 и Volvo V40.

По итогам голосования компетентного жури, Volkswagen Golf набрал 414 очков, опередив ближайшего конкурента, модель Subaru BRZ/Toyota G86 более чем вдвое (202 очка). На третьей позиции разместился Volvo V40 (189 очков).

Как известно, по правилам конкурса лучший автомобиль 2013 года определен путем голосования 58 представителей ведущих автомобильных изданий из 22 стран мира.

Напомним, в январе текущего года в американском Детройте проходил традиционный автосалон, на котором лучшие мировые производители демонстрировали свои достижения.

Главными новинками автошоу в Детройте стали Ford Fusion и кабриолет Mercedes-Benz SL, а также концепт-кары – Lexus LF-LC и Acura NSX.