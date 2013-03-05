Годовщина смерти Сталина: историки рассказали о теории заговоров

5 марта 2013, 13:43

Историки за 60 лет придумали много версий смерти вождя, каждая из которых предусматривала теорию заговора.

Спустя 60 лет после смерти фигура Иосифа Сталина остается в центре внимания и вызывает яростные споры по поводу его исторической роли. Многие вопросы не выяснены до конца.

Сама смерть Сталина, обросшая версиями и мифами, считается одной из тайн XX века, пишет РБК. 

Основной до сих пор считается версия, отраженная в двух документах, которые прилагались к официальному сообщению ЦК КПСС утром 6 марта 1953 года, - бюллетене о состоянии здоровья вождя, а также медицинское заключение о болезни и смерти. В них говорилось, что еще в ночь на 2 марта у Сталина произошло кровоизлияние в мозг на почве гипертонической болезни и атеросклероза, а 5 марта в 21:50 при явлениях нарастающей сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности он скончался. Поздний вызов врачей (спустя 5 часов) официально объяснялся гололедицей в Москве.

Однако в естественную смерть поверили далеко не все. "Историки и беллетристы за следующие 60 лет придумали много версий смерти вождя, каждая из которых предусматривала теорию заговора. Ну не мог 73-летний Сталин просто так умереть - не уходят на тот свет такие люди естественным путем!" – пишет издание.

Существует несколько теорий заговора.  Согласно первой, Сталин действительно умер на даче в Волынском (ближняя дача, расположенная рядом с современным столичным районом Очаково-Матвеевское), но смерть якобы наступила не 5 марта, а 2-го и тщательно скрывалась из-за возникшей борьбы за власть, а народу потом предъявили тело не самого Сталина, а его двойника.

Вторая теория говорит о том, что вождя можно было спасти, но этого не сделали врачи. Как раз в середине марта должен был начаться процесс по "делу врачей", якобы убивших верного соратника Сталина - Андрея Жданова. Считается, что 2 марта врачи приехали в Волынское достаточно поздно, а на самой даче серьезных медиков не было. Автор материала отмечает, что сам Сталин врачам не доверял, а потому особого желания общаться с ними не испытывал.

По третьей версии Сталина отравили его же соратники, которые незадолго до удара приезжали к нему на дачу. "Здесь целый набор всевозможных заговоров. Например, в западную прессу уже в конце 1950-х годов попало заявление Хрущева о том, что на ближнюю дачу 2 марта советские руководители приехали после звонка встревоженных охранников. Те сообщили, что Сталин несколько часов не подает признаков жизни, а сами открыть дверь они не могут. В Волынское приехали Берия, Хрущев, Молотов и Маленков. Дверь вскрыли и увидели лежащего на полу Сталина. Дальше Хрущев якобы сообщил о том, что наедине с вождем оставался Берия, у которого с собой были ампулы с ядом. И именно Берия не позволял вызвать докторов".

К теории отравления примешана и история начальника "выездной охраны" Хрусталева, который неожиданно умер вскоре после смерти Сталина, - пишет издание. Сам Хрусталев утверждал, что был последним, кто видел вождя. Охранники расходились в своих показаниях. Одни говорили, что нашли Сталина лежащим на полу в мундире, другие утверждали, что он потерял сознание за столом, попытавшись в последний момент дотянуться до сигнализации.

Также издание рассказывает о том, как проходили похороны Сталина. Гроб с его телом выставили для прощания в Колонном зале дома союзов. Приехали иностранные делегации, причем для чехословацких коммунистов одни похороны перетекли в другие - президент страны 56-летний Климент Готвальд в Москве простудился, получил осложнение в виде воспаления легких, а 14 марта умер.

Прийти к гробу разрешили и простым людям, что в итоге обернулось трагедией. Серьезного опыта управления большими людскими потоками у властей не было. На подходах к центру города организаторы похорон устроили весьма запутанный маршрут, очевидно не ожидая такого большого наплыва народа - около 2 миллионов человек.

Власти попытались организовать порядок в очереди, огораживая улицы грузовиками. Однако это привело лишь к тому, что образовалась жуткая давка, выбраться из которой не было никакой возможности. Терявших сознание толпа несла дальше, а упавших затаптывала. Особенно страшная ситуация сложилась на Трубной площади, где началась, по выражению автора статьи, "настоящая мясорубка".

По различным данным, погибли около 1500 человек, хотя точной цифры установить так и не удалось. Организованных похорон "жертв похорон" не было, а тела погибших на грузовиках свозили за город, где закапывали в братской могиле.

Сами похороны прошли 9 марта. Артиллерийский лафет доставил гроб Сталина на Красную площадь, которая уже была заполнена войсками. Там же состоялся и траурный митинг. Затем гроб с телом внесли в мавзолей Ленина, на котором уже успели добавить фамилию Сталина. Следом раздались залпы артиллерийских орудий и загудели сирены столичных заводов. А закончилось все прохождением воинских частей и пролетом военных самолетов над Красной площадью.

Как сообщалось, исследования Киевского международного института социологии показали, что с уважением относятся к Сталину 16% населения Украины, с симпатией - 5%, с восторгом - 2%. Таким образом, боле 20% опрошенных проявили уважение к советскому вождю.

В то же время, более трети населения Украины (37%) негативно относятся к личности Сталина, положительно относятся 22% украинцев, а безразлично - 28%.

Жестоким, бесчеловечным тираном, виновным в уничтожении миллионов невинных людей, Сталина считают 74% украинцев. Не согласны с этой характеристикой 13% опрошенных.

В то же время, оценивая роль Сталина в истории страны, россияне все чаще признают, что он сделал поровну и хорошего, и плохого (45% сейчас, 37% - в 2007 году). Остальные почти в равной степени разделились на тех, кто приписывает ему позитивную (23%), или, напротив, негативную (24%) роль.

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Сталин смерть мифы заговор
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