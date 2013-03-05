КНДР угрожает разорвать перемирие с Южной Кореей

Северная Корея угрожает Южной Корее разрывом соглашения о перемирии. Соглашение было подписано по итогам Корейской войны 1950-1953 годов. Пхеньян готов на такие радикальные меры, если американские и южнокорейские вооруженные силы не прекратят учения на Корейском полуострове, пишет Интерфакс.

С заявлением об угрозе разрыва соглашения о перемирии выступил представитель Верховного командования корейской народной армии. Северокорейское руководство традиционно рассматривает совместные учения Южной Кореи и США как непосредственную угрозу КНДР, а также как отработку действий по оккупации ее территории. Отказ от свертывания своей ядерной программы Северная Корея объясняет именно этими враждебными действиями со стороны американской и южнокорейской военщины.

Как известно, ежегодные крупномасштабные совместные учения США и Республики Корея Foal Eagle ("Молодой орел") начались на Корейском полуострове 1 марта 2013 года. Учения продлятся до 30 апреля 2013 года.

Параллельно с 11 по 21 марта запланировано проведение штабных маневров Key Resolve ("Ключевая решимость"), основанных на компьютерном моделировании различных военных ситуаций.

Южная Корея подчеркивает, что "эти учения направлены на укрепление безопасности и повышение боеготовности и носят характер сдерживания".

В ответ на учения на южной части Корейского полуострова Север может начать общенациональные военные учения.

Стоит отметить, что незадолго до старта в марте масштабных совместных учений военных из США и Южной Кореи, представитель армии КНДР передал по телефону сообщение американскому генералу Джеймсу Турману, в котором отметил, что "агрессивные действия США могут привести к вооруженному конфликту". "Вам следует помнить, что тем, кто развязывает войны, грозит безжалостное уничтожение", - сообщил представитель Северной Кореи.



