ФБР рассекретило досье Уитни Хьюстон: ее шантажировал "президент Европы"

Федеральное бюро расследований рассекретило досье на покойную Уитни Хьюстон. Среди опубликованных документов оказались и данные на шантажистов великой певицы.

Об этом со ссылкой на официальный сайт ФБР передает Lenta.ru.

Среди прочего, в досье указано, что покойной певице постоянно досаждали "одержимые" поклонники, также ее неоднократно пытались шантажировать.

В частности, первые попытки вымогательства относятся к 1992 году, когда адвокат из Чикаго сообщил продюсерам певицы, что его клиент может придать огласке подробности ее личной жизни, если не получит вознаграждение в 100 тысяч долларов.

Позднее сумма возросла до 250 тысяч. Сама Хьюстон пришла к выводу, что ее шантажирует подруга, которая на самом деле не желает ей зла, и ФБР закрыло дело.

В другом случае в любовном письме, адресованном певице, ее поклонник из Вермонта заявил, что он "мог бы причинить кому-нибудь вред из-за какой-нибудь безумной идеи".

ФБР допросило этого человека и пришло к выводу, что о нарушении закона речь не идет: фанат имел лишь в виду, что может повредить репутации певицы, публично заявив о своей любви к ней.

Также Бюро не сочло опасным человека из Нидерландов, от которого Хьюстон получала сообщения с угрозами в 1999 году. В беседе с представителями ФБР этот человек утверждал, что он – президент Европы, купивший Бразилию за 66 миллиардов долларов США.

Напомним, в феврале 2012 года Уитни Хьюстон скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 48 лет.

Следствие установило, что певица утонула в ванне гостиничного номера из-за сердечного приступа, который произошел на фоне употребления кокаина.

Состава преступления в случившемся не нашли, однако частный детектив Пол Хьюбл, который проводил собственное расследование, позднее заявил, что Хьюстон убили, а за этим преступлением стоят ее кредиторы – влиятельные торговцы наркотиками.