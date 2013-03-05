В Ираке жертвами терактов стали не менее 15 человек, более 40 ранены

В Ираке жертвами серии терактов стали не менее 15 человек, более 40 получили ранения, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался рядом с футбольным полем в городе Хан-Бани-Саад (Khan Bani Saad) в 65 километрах к северо-востоку от Багдада, трое погибли, еще 20 человек получили ранения, пишет РИА Новости.

Еще два автомобиля взорвались в городе Киркук в 250 километрах к северу от столицы Ирака, пятеро полицейских погибли, еще 18 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, ранены, сообщает агентство, ссылаясь на местные власти.

В Багдаде неизвестные открыли огонь по офису бюро недвижимости в северной части столицы, двое погибли, еще один человек ранен, сообщил представитель МВД Ирака. На юге столицы боевики застрелили двух человек, в том числе сотрудника министерства сельского хозяйства страны, сообщает агентство.

В северной и центральной части страны нападению подверглись лидеры ряда военизированных группировок, а также мэр города Аль-Кайяра (Al-Qayyara), расположенного в 50 километрах от административного центра провинции Ниневия Мосула. В результате нападений погибли трое человек, мэр Аль-Каяра и двое его телохранителей ранены.

Напомним, в феврале в городе Хайдарабад на юге Индии в результате двойного теракта погибли 20 человек, 119 человек были ранены.