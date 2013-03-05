Венесуэла: Чавеса заразили враги, а дипломата США обвинили в заговоре

5 марта 2013, 22:00

Правительство Венесуэлы выдворило из страны американского военного атташе и обвинило врагов: это они заразили Уго Чавеса.

Иллюстрация

Правительство Венесуэлы обвинило врагов республики в том, что они заразили президента Уго Чавеса. Вслед за этим из страны был выслан атташе посольства США – за участие в заговоре против республики.

Об этом объявил вице-президент Николас Мадуро, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Этого дипломата зовут Дэвид Дель Монако, через 24 часа он должен покинуть Венесуэлу. Дипломатическую ноту уже передают Соединенным Штатам, которые должны отозвать своего военного атташе", - подчеркнул Мадуро.

Одновременно вице-президент выразил уверенность в том, что тяжелая болезнь, поразившая президента Уго Чавеса, "стала результатом заговора против него" и  сообщил, что будет создана научная комиссия, которая "докажет, что команданте Чавес был поражен этой болезнью, враги нашли возможность заразить его".

Между тем, Мадуро заявил, что Чавес сейчас "переживает свои худшие часы после 11 декабря", когда президенту Венесуэлы была сделана операция.

Также вице-президент отметил, что весь народ Венесуэлы должен сплотиться в общей молитве за здоровье Чавеса.  

Напомним, 11 декабря в одной из кубинских клиник Чавес перенёс 6-часовую операцию по удалению раковых клеток. Эта операция стала четвёртой за неполные два года.

31 декабря 2012 года у Чавеса появились новые осложнения после операции по удалению раковой опухоли. По другим данным, Чавес после операции впал в кому.

4 января 2013 года состояние здоровья Чавеса ухудшилось, основное заболевание осложнилось тяжёлой респираторной инфекцией. Мировая пресса отмечала, что с середины декабря 2012 года Чавес ни разу не выступал по телевидению и даже на радио по телефону.

15 февраля 2013 года впервые за два месяца было опубликовано фото Чавеса после операции. На снимке венесуэльский лидер, находящийся на излечении в Гаване в окружении своих дочерей, улыбается и читает газету. Вместе с тем указано, что пока что Чавес не может самостоятельно дышать и говорить.

18 февраля Чавес вернулся на родину после завершения курса лечения на Кубе и проходит реабилитацию. 1 марта Мадуро сообщил, что президент Уго Чавес "борется за жизнь".

2 марта 2013 года правительство Венесуэлы сообщило, что Чавес проходит курс химиотерапии в военном госпитале в Каракасе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
США дипломат Венесуэла посольство враги Чавес заговор
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять