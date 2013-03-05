Венесуэла: Чавеса заразили враги, а дипломата США обвинили в заговоре

Правительство Венесуэлы обвинило врагов республики в том, что они заразили президента Уго Чавеса. Вслед за этим из страны был выслан атташе посольства США – за участие в заговоре против республики.

Об этом объявил вице-президент Николас Мадуро, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Этого дипломата зовут Дэвид Дель Монако, через 24 часа он должен покинуть Венесуэлу. Дипломатическую ноту уже передают Соединенным Штатам, которые должны отозвать своего военного атташе", - подчеркнул Мадуро.

Одновременно вице-президент выразил уверенность в том, что тяжелая болезнь, поразившая президента Уго Чавеса, "стала результатом заговора против него" и сообщил, что будет создана научная комиссия, которая "докажет, что команданте Чавес был поражен этой болезнью, враги нашли возможность заразить его".

Между тем, Мадуро заявил, что Чавес сейчас "переживает свои худшие часы после 11 декабря", когда президенту Венесуэлы была сделана операция.

Также вице-президент отметил, что весь народ Венесуэлы должен сплотиться в общей молитве за здоровье Чавеса.

Напомним, 11 декабря в одной из кубинских клиник Чавес перенёс 6-часовую операцию по удалению раковых клеток. Эта операция стала четвёртой за неполные два года.

31 декабря 2012 года у Чавеса появились новые осложнения после операции по удалению раковой опухоли. По другим данным, Чавес после операции впал в кому.

4 января 2013 года состояние здоровья Чавеса ухудшилось, основное заболевание осложнилось тяжёлой респираторной инфекцией. Мировая пресса отмечала, что с середины декабря 2012 года Чавес ни разу не выступал по телевидению и даже на радио по телефону.

15 февраля 2013 года впервые за два месяца было опубликовано фото Чавеса после операции. На снимке венесуэльский лидер, находящийся на излечении в Гаване в окружении своих дочерей, улыбается и читает газету. Вместе с тем указано, что пока что Чавес не может самостоятельно дышать и говорить.

18 февраля Чавес вернулся на родину после завершения курса лечения на Кубе и проходит реабилитацию. 1 марта Мадуро сообщил, что президент Уго Чавес "борется за жизнь".

2 марта 2013 года правительство Венесуэлы сообщило, что Чавес проходит курс химиотерапии в военном госпитале в Каракасе.