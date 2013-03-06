Умер президент Венесуэлы Уго Чавес: все подробности

6 марта 2013, 01:10

Венесуэла и мир прощаются с Уго Чавесом. В стране уже назначены выборы следующего президента.

  • Скончался Уго Чавес EPA / UPG
  • Чавес принимает Лукашенко. 26 июня 2012 года EPA / UPG
  • Чавес с дочерьми - Марией Габриэлой и Розой Вирджинией (слева),15 июля 2011 года EPA / UPG

В военном госпитале столицы Венесуэле в ночь на 6 марта скончался президент страны Уго Чавес.

О его смерти со слезами на глазах сообщил вице-президент страны Николас Мадуро. В тот же день в стране был объявлен 7-дневный траур.

После того, как стало известно о смерти главы государства, тысячи простых граждан вышли на улицы, чтобы проводить его в последний путь. 

Прощание с "команданте" обрело грандиозные масштабы: очередь желающих лично увидеть покойного лидера достигала сотен тысяч человек и выстроилась на многие километры.

На официальную церемонию прощания с Уго Чавесом прибыли делегации 55 стран, в том числе 33 главы государства. 

Среди них был президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и белорусский лидер Александр Лукашенко, который не сдержал слез у гроба "своего друга" (смотрите видео).

Позже Государственный совет назначил выборы нового главы государства - они состоятся 14 апреля.

В то же время, по словам исполянющего президентские обязанности вице-президент страны Николаса Мадуро, тело покойного может быть забальзамировано, по примеру советского вождя Владимира Ленина, и выставлено в Музее революции для всеобщего обозрения.

Российские специалисты оперативно среагировали на это заявление и отметили, что готовы помочь Венесуэле сохранить тело Чавеса, если получат соответствующее предложение из Каракаса.

Отметим, что мировые лидеры по-разному восприняли смерть "команданте": Россия назвала ее трагедией, многие соседи Венесуэлы объявили государственный траур; при этом в Конгрессе США Чавеса откровенно назвали "тираном" и пожелали ему - "скатертью дорога".

А эксперт-международник, директор Центра ближневосточных отношений Игорь Семиволос заявил в комментарии "Главреду", что большая часть населения поддерживала режим Чавеса (он был популистским), и все держалось именно на личности диктатора, потому что все остальное было только приложением к диктатору. "Очевидно, что страну ждут драматические изменения, учитывая то, что там существует оппозиция, которую смерть лидера простимулирует к конкретным действиям. Политическая борьба в этой стране развернется довольно оживленная", - заявил эксперт.

Напомним, что Уго Чавесу, который длительное время боролся с раком, было 58 лет.

По словам вице-президента, что смерть Чавеса наступила во вторник, в 16:25 по местному времени (22:55 по киевскому времени).

В середине декабря Чавес перенес четвертую операцию по удалению злокачественной опухоли в Гаване. Впоследствии стало известно о начавшихся осложнениях, из-за которых Чавес долгое время оставался на Кубе, и вернулся в Венесуэлу только в середине февраля.

О смерти Чавеса сообщили со слезами на глазах: видео

В связи с болезнью он не смог присутствовать на собственной инаугурации.

С момента последней операциии Чавес ни разу не появлялся на публике, а также в телеэфире. Власти Венесуэлы распространили лишь одну серию его послеоперационных фотографий, что вызвало волну слухов о его крайне тяжелом состоянии, несмотря на официальные данные о том, что президент идет на поправку.

Уго Чавес: биография легенды

О том, что у Чавеса обнаружена злокачественная опухоль, стало известно в начале 2011 года. После этого он перенес две операции на Кубе летом 2011 года и еще одну - в первой половине 2012 года, а также прошел несколько курсов химиотерапии. Несмотря на болезнь, Чавес в очередной раз выиграл президентские выборы в октябре 2012 года.

Чавес был президентом Венесуэлы с 1999 года.

Траурная церемония прощания с Чавесом (ФОТО) в Каракасе началась с того, что лакированный гроб с телом лидера, накрытый государственным флагом, вывезли из военного госпиталя и доставили в Военную академию.

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смерть Венесуэла умер Чавес
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