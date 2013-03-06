Вице-президент сообщил о смерти Чавеса со слезами: "Спасибо, команданте"

Мадуро поблагодарил покойного президента от лица всего народа Венесуэлы.
Вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о смерти лидера страны Уго Чавеса в прямом эфире национального телевидения со слезами на глазах.
"Команданте, где бы вы ни были, спасибо вам, тысячу раз спасибо от этого народа, который вы защитили, который вы любили, и который вас никогда не подвел",- сказал Мадуро, пишут РИА Новости.
Напомним, Чавес умер 5 марта в 16:25 по местному времени (22:55 по киевскому времени).
Официально о причинах смерти пока не сообщается, но известно, что венесуэльский лидер страдал от тяжелого онкологического заболевания, выявленного у него в 2011 году.
Мадуро передал слова соболезнования родителям Чавеса, его братьям и дочерям. По словам вице-президента, уже отданы приказы армии и полиции развернуть свои силы на территории страны для защиты мира и покоя граждан.
Мадуро также призвал венесуэльцев приходить в район военного госпиталя Каракаса, где Чавес находился на лечении в последние дни, и собираться в своих городах, чтобы отдать последние почести "команданте". Он обратился также к противникам Чавеса с просьбой уважать боль народа и также призвал их к миру.
Видео: CNN