Вице-президент сообщил о смерти Чавеса со слезами: "Спасибо, команданте"

Вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о смерти лидера страны Уго Чавеса в прямом эфире национального телевидения со слезами на глазах.

"Команданте, где бы вы ни были, спасибо вам, тысячу раз спасибо от этого народа, который вы защитили, который вы любили, и который вас никогда не подвел",- сказал Мадуро, пишут РИА Новости.

Напомним, Чавес умер 5 марта в 16:25 по местному времени (22:55 по киевскому времени).

Официально о причинах смерти пока не сообщается, но известно, что венесуэльский лидер страдал от тяжелого онкологического заболевания, выявленного у него в 2011 году.



Мадуро передал слова соболезнования родителям Чавеса, его братьям и дочерям. По словам вице-президента, уже отданы приказы армии и полиции развернуть свои силы на территории страны для защиты мира и покоя граждан.

Мадуро также призвал венесуэльцев приходить в район военного госпиталя Каракаса, где Чавес находился на лечении в последние дни, и собираться в своих городах, чтобы отдать последние почести "команданте". Он обратился также к противникам Чавеса с просьбой уважать боль народа и также призвал их к миру.

Видео: CNN