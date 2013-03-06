Уго Чавес: биография лидера Венесуэлы

Лидер Венесуэлы Уго Чавес, который скончался 5 марта, вызывал разные чувства на родине и за рубежом: для своих сторонников он был великим реформатором, который подарил надежду бедным гражданам, а его критика США привлекла симпатии многих лидеров Латинской Америки.

В свою очередь, политические оппоненты называли Чавеса худшим из автократов, который строил однопартийную систему и был готов сокрушить любого, кто вставал у него на пути, передает ВВС.

Родился будущий президент Уго Рафаэль Чавес Фриас 28 июля 1954 года в штате Баринас. Его родители были школьными учителями. В семье было семеро детей, и детство будущего лидера было довольно бедным.

После учебы в школе Дэниэла О'Лири в Баринасе, несмотря на мечты матери о духовной карьере, уехал в столицу и поступил в Академию военных наук. Там, по словам самого Чавеса, он и нашел свое истинное призвание.

В 1975 году Чавес с отличием окончил академию и уже тогда начал формулировать свои политические идеи, которые впоследствии стал применять на практике. Среди прочего, тогда же он решил, что военные должны вмешаться, если гражданское правительство неспособно защитить самых бедных граждан.

После военной академии Уго Чавес был прикомандирован к одному из подразделений, боровшихся с многочисленными марксистскими группировками. Впоследствии он активно использовал образ и риторику боевого офицера, хотя на самом деле почти не участвовал в военных действиях.

В 1981 году Чавес получил должность в военной академии, которую заканчивал, и понял, что это шанс донести свои политические взгляды до молодых курсантов. Руководство академии вскоре решило, что этот преподаватель не в меру активен, и направило его в удаленный штат Апуре, где, как считалось, его идеи не принесут большого вреда.

Там молодой офицер занялся налаживанием контактов с местными племенами, что впоследствии скажется на государственной политике Венесуэлы в отношении коренного населения.

В феврале 1992 года на фоне массовых протестов, вызванных недовольством экономической политикой и сокращением бюджетных расходов, Уго Чавес предпринял попытку свергнуть президента Переса.

Попытка переворота, устроенная членами Революционного боливарианского движения, унесла 18 жизней, еще 60 человек были ранены, прежде чем полковник Чавес сдался властям. Офицера посадили в военную тюрьму, а его сторонники через девять месяцев еще раз попытались захватить власть.

Эта попытка путча, предпринятая в ноябре 1992 года, также была подавлена, однако мятежники успели занять телецентр и выпустить заявление Чавеса, объявившего о свержении правительства.

Будущий президент провел в тюрьме два года, прежде чем создал новую партию "Движение за пятую республику", что завершило его переход из армии в политику.

Несмотря на то, что Чавес был приверженцем силовой смены силой, он сменил тактику и выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 1998 года.

Отметим, что, в отличие от большинства соседей, Венесуэла могла похвастаться непрерывным демократическим правлением с 1958 года. Однако две основные партии, сменявшие друг друга у власти, погрязли в обвинениях в коррупции.

Уго Чавес обещал "революционную социальную политику" и возложил вину за плачевное состояние экономики на "олигархических хищников, прислуживающих мировому капиталу".

Не упуская возможности обратиться к избирателям, он заявил, что руководство нефтяных компаний живет в "роскошных шале, где устраивает оргии, попивая виски".

Он быстро набирал популярность не только среди беднейших слоев венесуэльского общества, но и у среднего класса, который столкнулся с тем, что качество жизни в несколько лет, предшествовавших выборам, значительно снизилось.

Исход голосования решили именно голоса среднего класса: Чавес набрал 56% и пришел к власти мирным и демократическим путем. Несмотря на революционную риторику, которой изобиловала кампания, его первое правительство вело достаточно умеренную политику, а многие важные посты занимали люди консервативных убеждений.

Экономическая политика во многом шла согласно рекомендациям МВФ, а Чавес предпринял ряд действий, направленных на привлечение в страну иностранных инвестиций и глобальных корпораций.

Кроме того, он начал внедрять программу социальных реформ, модернизировать обветшавшую инфраструктуру, развивать бесплатное здравоохранение и субсидировать питание для бедных.

Для поддержания связи с народом президент стал устраивать специальные еженедельные шоу по радио и телевидению, во время которых он объяснял свои решения и призывал граждан звонить и прямо задавать ему волнующие их вопросы.

В 1999 году он предложил учредить новую конституционную ассамблею, получив поддержку на объявленном референдуме, который сам по себе стал новым явлением в венесуэльской политике.

В ходе выборов в новый орган власти сторонники Чавес получили 95%. После этого был составлен проект новой конституции, который был поддержан большинством венесуэльцев.

Одним из положений нового закона стало то, что президентские выборы должны были пройти в 2000 году. Чавес победил с результатом 59%.

Внутренняя оппозиция набирала поддержку в среднем классе, в котором усиливались опасения о том, что Чавес получает всё больше полномочий и ведет страну к однопартийной системе.

Весной 2002 года в Венесуэле началась всеобщая забастовка. 12 апреля Чавес, до этого попытавшийся взять под контроль нефтяную отрасль, был вынужден покинуть столицу. Однако спустя два дня вернулся в президентский дворец, после того как на улицы вышли тысячи его сторонников – преимущественно из бедных слоев населения.

На президентских выборах 2006 года Чавес получил 63% голосов, объявив, что его "революционная политика" будет расширена. Среди прочего, он выступил с предложением отменить ограничения на срок пребывания президента у власти – это решение на референдуме поддержали 54% избирателей.

Отношения с США всерьез испортились, когда президент Венесуэлы назвал начало американской кампании в Афганистане "борьбой с террором при помощи террора".

С тех пор отношения этих стран оставались натянутыми: в 2008 году Чавес поздравил Барака Обаму с победой на выборах, однако резко осудил кампанию в Ливии.

"Я не враг Обамы, но сложно не замечать империализма в Вашингтоне. Те кто, этого не видят, ведут себя как страусы", - говорил Чавес.

Тем временем, его экономические реформы начали буксовать, а поддержка значительно снизилась из-за рецессии, а также инфляции, которая достигала 30%, что наиболее серьезно ударило по позициям среднего класса.

Уго Чавес начал как президент-реформатор, желавший разрешить проблему неравенства, внедрявший бесплатную медицину и дававший субсидии наиболее нуждающимся. Кроме того, он позволил каждому, даже самому бедному человеку, быть услышанным главой государства.

При этом Чавес так и не смог предложить долгосрочной стратегии решения экономических проблем Венесуэлы. В его правление процветала коррупция, а уровень насильственных преступлений на улицах венесуэльских городов только рос.

Несмотря на презрение к Соединенным Штатам, ничего не мешало ему поставлять туда нефть.

Фото: EPA / UPG