Венесуэла объявила 7-дневный траур по Чавесу и выборы нового президента

Правительство Венесуэлы объявило семидневный траур в связи со смертью Уго Чавеса.

Об этом заявил глава МИД страны Элиаса Хауи, передает ИТАР-ТАСС.

Министр также сообщил, что похороны Чавеса пройдут 8 марта. До тех пор тело Чавеса будет находиться на территории Военной академии в Каракасе. Место похорон пока не выбрано.

Кроме того, в правительстве страны также заверили, что президентские выборы пройдут на протяжении ближайшего месяца, а конкретная дата будет названа позже.

На официальную церемонию, которая состоится утром в пятницу, будет приглашен ряд лидеров стран Латинской Америки. В общей сложности, прощание с Чавесом будет продолжаться в течение трех ближайших дней.

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В связи со смертью Чавеса трехдневный траур был также объявлен в Аргентине.

Соболезнования в связи со смертью президента Венесуэлы уже выразили лидеры практически всех стран Латинской Америки, а также премьер-министр Канады и Генсек ООН Пан Ги Мун; глава британского МИД Уильям Хейг заявил, что в Лондоне "опечалены" случившимся.

В свою очередь, представитель России при ООН назвал смерть Чавеса "трагедией".

Лидер венесуэльской оппозиции и главный оппонент Чавеса на президентских выборах Энрике Каприлес также выступил с соболезнованиями сторонникам Чавеса и призвал население страны сплотиться в трудный момент.

Между тем, президент США Барак Обама в посвященном смерти Чавеса заявлении лишь высказал слова поддержки народу Венесуэлы и надежду на "конструктивные отношения" с новыми властями, не выражая при этом соболезнований.

Как сообщал "Главред" 58-летний Чавес умер в ночь на 6 марта. На протяжении последних двух лет Чавес боролся с онкологическим заболеванием.

Фото: EPA / UPG