Смерть Уго Чавеса: Венесуэла оплакивает лидера

Смерть президента Венесуэлы Уго Чавеса многие простые граждане страны восприняли как личную трагедию.

На центральной площади столицы страны - Каракаса - собралась огромная толпа сторонников Чавеса, которые решили таким образом проводить в последний путь харизматичного президента.

Как известно, венесуэльский лидер долгое время боролся с раком. Он перенес четыре операции, однако его организм, ослабленный химиотерапией и многочисленными курсами лечения, сдался перед "дыхательной инфекции".

Напомним, как сообщал "Главред", о смерти Уго Чавеса вчера, 5 марта, сообщил вице-президент страны Николас Мадуро.

Зачитывая обращение к народу, чиновник также не смог удержать слез.

"Команданте, где бы вы ни были, спасибо вам, тысячу раз спасибо от этого народа, который вы защитили, который вы любили, и который вас никогда не подвел",- сказал Мадуро.

Официально о причинах смерти пока не сообщается, но известно, что венесуэльский лидер страдал от тяжелого онкологического заболевания, выявленного у него в 2011 году.



Мадуро передал слова соболезнования родителям Чавеса, его братьям и дочерям. По словам вице-президента, уже отданы приказы армии и полиции развернуть свои силы на территории страны для защиты мира и покоя граждан.

Видео: CNN Фото: EPA / UPG