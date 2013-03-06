Смерть Чавеса: Россия назвала трагедией, а в США пожелали "счастливого пути"

6 марта 2013, 12:30

Мировые лидеры по-разному отреагировали на известие о смерти президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Смерть Чавеса не оставила равнодушными ни друзей, ни врагов

Смерть президента Венесуэлы Уго Чавеса некоторые мировые лидеры не скрывали слез, в то время как другие – откровенно радовались.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Более других были шокированы ближайшие союзники Венесуэлы – страны Латинской Америки. В частности, государственный траур был объявлен в Аргентине, Эквадоре, Боливии и на Кубе.

О готовности приехать на похороны Чавеса отправится президент Перу Ольянта Умала.

Официальное заявление было сделано правительством Кубы.

"Кубинский народ и революционное правительство с глубокой и мучительной болью узнали о кончине команданте-президента Уго Чавеса Фриаса. Мы считаем его одним из своих самых выдающихся сыновей. Чавес является также кубинцем! Он был как настоящий сын Фиделю, а его дружба с Раулем была сердечной", - отметили на Кубе.

Президент Эквадора Рафаэль Корреа отметил, что пример Чавеса будет продолжать вдохновлять революции на латиноамериканском континенте.

"Уго останется живым, он будет освещать и указывать путь. Он будет вдохновлять необратимые революции во имя суверенитета, достоинства, настоящей свободы, справедливости, радости, счастья", - сказал Корреа, отметив, что Чавес умер во имя "более справедливого мира, более человечного, и поэтому его нельзя считать мертвым".

Президент Никарагуа Даниэль Ортега, друг и соратник Чавеса, выразил его семье "нашу боливарианскую солидарность" и пожелал Венесуэле "единства и мирного разрешения проблем в демократическом ключе".

Президент Уругвая Хосе Мухика назвал Чавеса "великим строителем" демократии.

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что лучшей памятью Чавеса станет продолжение работы в деле единения народов и сообщил, что в Боливии объявляется траур в связи с его смертью.

Трехдневный траур объявлен и в Аргентине. Президент страны Кристина Киршнер отменила все официальные мероприятия и готовится вылететь в Каракас.

Президент Бразилии Дилма Роуссефф отменила официальный визит в Аргентину и выразила свои соболезнования венесуэльскому народу.

Соболезнования народу Венесуэлы выразили власти Мексики, Панамы, Коста-Рики, Гватемалы, Чили, Перу, Колумбии и других стран.

В России смерть Чавеса назвали трагедией. Напомним, отношения РФ и Венесуэлы в последние годы неизменно укреплялись, а сам "команданте" считал Москву стратегическим партнером Каракаса.

Российский лидер Владимир Путин назвал Чавеса близким другом России.

"Это был неординарный и сильный человек, который смотрел в будущее и всегда задавал для себя высочайшую планку", - отметил Путин, подчеркнул, что свойственные венесуэльцам стойкость и жизненная энергия позволят им преодолеть выпавшие испытания, продолжить благородное дело создания сильной, независимой и процветающей Боливарианской Республики Венесуэла.

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Чавеса "лучшим президентом на планете Земля в ХХI веке" и выразил мнение, что к его смерти могли быть причастны американские спецслужбы.

"Чавес был фигурой особого масштаба. Мы очень сожалеем, что он ушел из жизни. Возможно, это было подстроено спецслужбами США, провоцирование болезни рак. После смерти Чавеса местная оппозиция, при поддержке США, будет пытаться вернуть себе власть. Слава богу, если они рассчитались с теми контрактами, которые были заключены. Выполнение дальнейших контрактов может быть приостановлено новыми руководителями Венесуэлы", - рассказал Жириновский.

В отличие от соседей Венесуэлы, страны Запада были исключительно сдержанны в словах соболезнования.

Самым жестким стало выступление главы Белого дома Барака Обамы, который вообще не высказал соболезнований, отметив лишь, что Америка "в это трудное время после кончины президента Уго Чавеса подтверждает свою поддержку народа Венесуэлы и заинтересованность в развитии конструктивных отношений с правительством Венесуэлы".

"Сейчас, когда Венесуэла начинает новую главу своей истории, США по-прежнему остаются привержены поддержке демократических принципов, уважению к закону и правам человека", - говорится в заявлении Обамы.

В то же время, некоторые американские парламентарии встретили новость о смерти Чавеса с откровенной радостью.

"Чавес был тираном, который заставлял венесуэльцев жить в страхе. Тем лучше, скатертью дорога! Теперь отношения США с этой страной стали возможными", - заявил глава международного комитета Конгресса США, республиканец Эд Ройс.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Уильям Хейг заявил, что опечален кончиной Уго Чавеса.

"Будучи президентом Венесуэлы на протяжении 14 лет, он оставил неизгладимое впечатление о себе, как в своей стране, так и во всем мире", - заверил он.

Президент Франции Франсуа Олланд выразил самые глубокие соболезнования, отметив, что Чавес "внес глубокий след в историю своей страны и продемонстрировал неоспоримую волю к справедливости и развитию"

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун также отметил вклад Чавеса в развитие своего государства и пообещал позже выступить с более подробным заявлением.

Фото: EPA / UPG

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