Западные СМИ гадают о причине смерти Чавеса и секрете его успеха

6 марта 2013, 14:10

Мировая пресса уделила большое внимание смерти Уго Чавеса и особое недоумение журналистов вызвали слова, что "команданте" заразили участники заговора.

Чавес и Каддафи много говорили о своей дружбе

Абсолютно вся авторитетная западная пресса уделила в своих выпусках от 6 марта внимание смерти Уго Чавеса.

Напомним, как сообщал "Главред", президент Венесуэлы умер 5 марта, около 16:30 (по местному времени) в военном госпитале Каракаса. Его смерть вызвала неоднозначную реакцию в мире, а простые жители массово вышли на улицы, со слезами прощаясь с "команданте", сообщает "Инопресса".

Между тем, западные журналисты недоумевают относительно заявления вице-президента Венесуэлы Николаса Мадуро – за несколько часов до известия о смерти Чавеса он заявил, что главу государства враги "сумели заразить дыхательной инфекцией", от которой тот и умер.

В своей статье о покойном лидере Венесуэлы американская The Los Angeles Times, уверяет, что его смерть не стала сюрпризом, но "обеспокоенность вызывает то, что вице-президент страны Николас Мадуро, объявив о смерти Чавеса, одновременно предположил, что рак у венесуэльского лидера вызвали действия врагов государства".

"Мадуро понимает, что он не такая харизматичная политическая фигура, как Чавес, и поэтому пытается внушить, что наследие президента и социалистическая революция находятся под угрозой", - считает автор статьи.

На прошлой неделе он заявил, что лидер оппозиции Энрике Каприлес встречался в США с политическими врагами Венесуэлы, а во вторник (5 марта) – что американского военного атташе выдворят из страны за попытки дестабилизировать ситуацию.

"Тактика вице-президента весьма вредна. Венесуэла уже раскололась на сторонников покойного президента и его критиков, утверждающих, что Чавес был не более чем очередным латиноамериканским каудильо", - говорится в статье.

Сторонники Уго Чавеса заявляют о том, что их лидера намеренно заразили, пишет Рокко Котронео в газете Corriere della Sera. "Как будто бы у него было не онкологическое, а вирусное заболевание", - недоумевает автор некролога.

"Рак поразил Чавеса в первый раз в 2011 году. О характере заболевания до сих пор ничего не известно, однако эксперты сходятся во мнении: видимо, речь идет о редкой форме саркомы, образовавшейся в районе таза, а потом распространившейся на все органы", - пишет корреспондент.

"Венесуэла входит в деликатную ситуацию двоевластия: с одной стороны - глава парламента Диосдадо Кабелло, к которому власть переходит в соответствии с конституцией страны, с другой - Николас Мадуро, которого назначил преемником сам Чавес. Кабелло может через месяц назначить новые выборы. Кабелло и Мадуро представляют два разных воплощения чавизма", - пишет автор, полагая, что идеология Чавеса "попытается пережить своего создателя".

Кубинские чиновники встревоженно шептались, обсуждая самочувствие человека, без которого их режим долго не продержится, пишет обозреватель The Financial Times Уильям Добсон. Разумеется, их волновал Уго Чавес, а не Фидель Кастро.

Для кубинского режима смерть Чавеса - значительно большая потеря, чем кончина Фиделя, утверждает автор, поскольку "все реальные обязанности лидера еще 7 лет назад переданы его младшему брату Раулю". Помощь из Венесуэлы была для режима Кастро "спасательным кругом": более 100 тыс. баррелей нефти в день по льготным ценам, сотни совместных проектов и предприятий, колоссальные прямые инвестиции. Налаживание связей с Чавесом было гениальным ходом Фиделя.

Для других авторитарных режимов смерть Чавеса тоже возымеет крупные последствия, считает Добсон. Боливия, Эквадор и Никарагуа потеряли главного союзника и самого громогласного защитника, Россия - "одного из крупнейших покупателей оружия", Иран - важного партнера по "антиамериканским дипломатическим гамбитам", Китай, возможно, лишится привилегированного доступа к венесуэльской нефти.

Между тем, немецкая Der Spiegel напомнила, что даже великий Габриэль Гарсия Маркес не смог определить сути Чавеса – святой он или сатана.

"Я останусь, пока того хочет Бог, и столько, сколько мне прикажет оставаться народ", - заявлял Уго Чавес в 2008 году, на пике своего могущества и уже через пять лет 58-летний президент скончался от рака.

При этом аналитик отмечает, что остается нераскрытым секрет успеха сына школьного учителя из маленького провинциального городка, который дослужился до подполковника, участвовал в неудачном путче 1992 года, сидел в тюрьме, был помилован, после чего стал президентом Венесуэлы.

Как известно, Чавес предложил Венесуэле " свежий проект", изменивший страну: глава государства переписал конституцию, поменял парламент, расставил на ключевые посты своих людей, провел национализацию нефтяной промышленности, доходы от которой стали важнейшим инструментом его могущества.

Чавес управился с бедностью – ранее в крайней нищете жила практически половина венесуэльцев – несправедливым распределением богатств и разграблением ресурсов международными концернами. "Команданте" обеспечил победу близких по духу лидеров в соседних Боливии и Эквадоре.

"Поистине с мессианским рвением венесуэльский лидер заключал альянсы с единомышленниками - Беларусью, Россией, Ираном и Китаем", - говорится в статье.

"Так кто же он такой – Уго Чавес?", - задается вопросом журналист. Сам президент считал себя продолжателем дела Симона Боливара, освободившего в начале XIX столетия Венесуэлу, Колумбию, Боливию, Перу и Эквадор от колониального владычества Испании. На вопрос "кто он?" не смог дать ответ даже писатель Габриэль Гарсиа Маркес, лично знакомый с Чавесом.

В 1999 году Маркес заметил, что в Уго Чавесе сосуществуют "человек, которому капризы судьбы даровали шанс спасти его родину, и иллюзионист, который, возможно, войдет в анналы Истории как очередной деспот", - вспоминает El Mundo.

"Два образа – святого и сатаны – вплоть до смерти Чавеса жили в сердцах и речах его последователей и противников", - пишет журналист Фелипе Саагун.

Газета также приводит мнение аналитика Майкла Шифтера в Foreign Affairs: для его сторонников Чавес был героем, борцом с неравенством, социальной несправедливостью и "империей США", для противников - диктатором, чьи идеи и политика были угрозой для его же народа, соседей по Латинской Америке и интересов США.

Многие сравнивают Чавеса с Кастро и Каддафи, но аналитик считает, что самая близкая параллель - аргентинский лидер Хуан Доминго Перон.

Чем объяснялась популярность Чавеса? Он тратил колоссальные деньги на образовательные, медицинские и продовольственные программы для малоимущих. Не следует также забывать, что до прихода Чавеса к власти, в 1980-1990-х годах ВВП Венесуэлы ежегодно снижался на 2%, коррупция породила политический хаос, 75% населения находилось ниже черты бедности, говорится в статье.  

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