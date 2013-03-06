Эксперт рассказал, что будет с Венесуэлой после смерти Чавеса

После смерти президента Уго Чавеса Венесуэлу ждут драматические изменения и в этой стране развернется довольно оживленная политическая борьба.

Об этом в комментарии "Главреду" заявил эксперт-международник, директор Центра ближневосточных отношений Игорь Семиволос.

Эксперт заметил, что большая часть населения поддерживала режим Чавеса (он был популистским), и все держалось именно на личности диктатора, потому что все остальное было только приложением к диктатору. "Очевидно, что страну ждут драматические изменения, учитывая то, что там существует оппозиция, которую смерть лидера простимулирует к конкретным действиям. Политическая борьба в этой стране развернется довольно оживленная", -считает Семиволос.

По его мнению, внешняя политика была прерогативой Уго Чавеса. "Именно он единолично определял критерии этой политики, потому с его смертью в этой сфере также произойдут драматичные перемены. Но говорить о том, в чем они будут заключаться – сложно", - заявил эксперт.

"Очевидно, все будет зависеть от того, кто придет к власти после смерти Чавеса. Ведь впереди выборы президента Венесуэлы, и однозначно сейчас нельзя сказать, что приемники Чавеса, продолжатели той политической линии, которой он придерживался, смогут победить", - заметил международник.

"Он (Чавес – Ред.) действительно был харизматичным лидером, а потому мог поддерживать этот популистский режим. Очевидно, этот популистский режим падет. Если к власти придут оппоненты, то очевидно будут перемены от предыдущего курса – произойдет улучшение отношений с США, остановится финансирование разных режимов и группировок, которые часто называют террористическими", - считает Семиволос.

"Ну, и в самой Латинской Америке это будет иметь определенные последствия. Я имею в виду и Кубу, и конфликты вокруг Венесуэлы, которые возникали на протяжении правления Чавеса. Я не вижу сейчас в Венесуэле настолько же харизматичной фигуры, как был Чавес. Все остальные были в его тени и не являются самостоятельными игроками. Он был ярко выраженным популистом, причем делал это довольно талантливо. Но сказать, что его поддерживало все население, нельзя. Оппозиция его режима очень большая. И после его смерти эти группы получат дополнительные шансы, чтобы изменить ситуацию в стране", - резюмировал эксперт.

Ранее "Главред" сообщал, что после смерти Чавеса некоторые мировые лидеры не скрывали слез, в то время как другие – откровенно радовались.

Государственный траур был объявлен в Аргентине, Эквадоре, Боливии и на Кубе.

Российский лидер Владимир Путин назвал Чавеса близким другом России.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Чавеса "лучшим президентом на планете Земля в ХХI веке" и выразил мнение, что к его смерти могли быть причастны американские спецслужбы.

А Барак Обама заявил, что США " после кончины президента Уго Чавеса подтверждает свою поддержку народа Венесуэлы и заинтересованность в развитии конструктивных отношений с правительством Венесуэлы".