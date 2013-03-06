Опубликовано первое фото Бенедикта XVI после отречения от престола

Итальянским папарацци удалось впервые запечатлеть бывшего Папу Римского Бенедикта XVI на покое. Дни после отречения он проводит в летней резиденции Кастель-Гандольфо, неподалеку от Рима, сообщает "Сегодня".

Фотографии появились в среду на страницах таблоида Сhi, который представил эту публикацию как эксклюзив.

Почетный понтифик - так именуется сегодня Папа, прогуливается по аллее парка в сопровождении своего секретаря, архиепископа Георга Гэнсвайна. На Бенедикте XVI - белая куртка, надетая поверх белой же сутаны. На голове - также белая кепка, напоминающая бейсболку.

В описании, которое со ссылкой на еженедельник Chi дает итальянский сайт Il Secolo XIX.it, отмечается, что бывший Папа изображен во время послеобеденной прогулки в садах Кастель-Гандольфо и что он ведет с секретарем оживленную беседу.

Сообщается, что прежний глава католической церкви проведет в тихой атмосфере Кастель-Гандольфо несколько ближайших недель. Он не собирается появляться на публике и не намерен вмешиваться в ход конклава по выборам его преемника. Затем Бенедикт XVI планирует обосноваться в монастыре при Ватикане и вести уединенный образ жизни. Он не будет участвовать в управлении Церковью и полностью посвятит свое время молитве и размышлениям.

фото: Il Secolo XIX.it