Лукашенко объявил траур по Чавесу: он потерял лучшего друга

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявился траур в связи со смертью президента Венесуэлы Уго Чавеса и заявил, что потерял близкого человека и лучшего друга.

"Наши сердца пронзила печальная весть - ушел из жизни близкий, надежный друг, наш брат, Президент Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавес Фриас", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Мы, не сдерживая слез, скорбим вместе с венесуэльским народом, оплакивая безвременную смерть Уго Чавеса - одного из величайших государственных и общественных деятелей современности, несгибаемого героя, пламенного патриота и борца за независимость, выдающегося политика, мыслителя и оратора, яркого, сильного и жизнелюбивого человека, вся жизнь которого была полностью и без остатка посвящена служению Отечеству", - заявил глава белорусского государства.

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"Под руководством Уго Чавеса, наследника и продолжателя священного дела Симона Боливара, Венесуэла сбросила ненавистное ярмо отсталости и нищеты, освободилась от политического и экономического гнета иноземных держав. Президент Чавес сильной, твердой рукой уверенно вел родную страну к свободе и счастью. Он был и, я уверен, навсегда останется для миллионов людей истинным отцом венесуэльской нации, защитником бедных, обездоленных и угнетенных, светочем надежды и опорой демократии на Южно-Американском континенте", - выразил пожелание Лукашенко.

Он подчеркнул, что в лице Уго Чавеса потерял близкого человека и лучшего друга, который горячо любил Беларусь и всегда протягивал руку помощи в трудную минуту. "Совместная работа на благо Беларуси и Венесуэлы, те теплые, человеческие отношения, которые связывали нас все эти годы, навсегда останутся одними из самых дорогих воспоминаний в моей жизни", - заявил Лукашенко.

Ранее "Главред" сообщал, что Лукашенко и Чавеса связывали тесные дружеские отношения. При этом они даже общались "на ты".