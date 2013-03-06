Нового Папу Римского могут избрать в Вербное воскресенье

В Ватикане не исключают, что новый Папа Римский вместо Бенедикта XVI может быть избран уже 24 марта, в Пальмовое (Вербное) воскресенье.

Об этом заявил официальный представитель Ватикана Федерико Ломбарди, говоря о дате, когда Римско-католическая церковь может обрести нового предстоятеля, сообщает РИА Новости.

"Будет ли новый Папа Римский в пальмовое воскресенье, зависит от конклава. При всеобщем ожидании считается, что это, возможно, так и будет. Но это лишь желание, а не уверенность", — заявил глава службы печати Святого престола, отвечая на вопросы журналистов.

Ломбарди также отметил, что со стороны Кардинальской коллегии, которой в марте предстоит избрать нового понтифика, "нет никакой спешки" в деле назначении даты начала конклава. "Весьма хорошо чувствуется стремление соответствующим образом, серьезно, глубоко, без спешки подготовиться (к конклаву)", — сказал он.

Любопытно, что мэр Рима Джанни Алеманно публично заявил о возможности интронизации нового понтифика 17 марта.