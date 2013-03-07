Смерть Чавеса: что изменится в его стране и мире

7 марта 2013, 11:10

Эксперты рассказали "Главреду" об уникальной харизме Уго Чавеса, а также о том, что будет с Венесуэлой, и что изменится в мире после его смерти.

Венесуэла скорбит о смерти Уго Чавеса. В стране объявлен семидневный траур по многолетнему лидеру, умершему после продолжительной борьбы с раком.

Миру Чавес запомнился не только своим долгим правлением, но и эпатажным поведением, антиамериканской политикой, дружбой с Ираном, Ливией и рядом других неоднозначно воспринимаемых действий. Страна же, которой он руководил, всегда оставалась очень важной для мировой экономики, как один из крупнейших экспортеров нефти.

Кто-то считал Чавеса братом и лучшим другом, как, например, президент Беларуси Александр Лукашенко. Кто-то же после его смерти вздохнул с облегчением, как некоторые американские политики. Оценки правления венесуэльского лидера очень неоднозначны - от великого революционера, реформатора и демократа до диктатора и коррупционера. Очевидно одно - смерть "команданте", как называли его в родной стране, изменит ситуацию не только в Венесуэле, но и в Латинской Америке, а соответственно, и в мире. Какими могут быть эти перемены, "Главред" спросил экспертов.

Опрошенные нами политологи, в частности, целиком допускают возможность прихода к власти в Венесуэле оппозиционных Чавесу сил. В то же время, по оценкам экспертов, независимо от того, кто победит, кардинальных перемен в стране в ближайшее время ждать не стоит.

При этом специалисты прогнозируют изменения во внешней политике страны, прежде всего, в отношениях с США, что повлияет и на расстановку сил во всей Латинской Америке.

Эксперты также рассказали "Главреду", чем был уникален венесуэльский лидер, почему его страна была похожа на Россию, а также как сложится жизнь государства после него.

Уникальная харизма Чавеса

Научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей Гарань уверен, что независимо от того, кто придёт к власти в Венесуэле, оппозиция или последователи Уго Чавеса, им придётся модифицировать политический курс страны. Что, по мнению эксперта, связано с отсутствием столь харизматичных политиков, каким был покойный президент. Именно харизма помогала Чавесу реализовывать жесткий антиамериканский курс и сотрудничать, например, с Ираном, уверен политолог.

"Чавес был харизматичным лидером и всегда опирался на нефтяные ресурсы, что помогало ему реализовывать не просто антиамериканский курс, а выстраивать сотрудничество, к примеру, с Ираном или в своё время с Каддафи. Он бросал вызов не только США, но и всему международному сообществу. Ресурсы нефти у Венесуэлы сохранятся, но новое руководство не будет иметь такой харизмы, какая была у Чавеса, потому в любом случае будет осуществляться модификация курса", – подчеркнул Алексей Гарань.  

Кроме того, политолог отметил, что, несмотря на длительное правление Чавеса, Венесуэла остаётся поляризованной. Немного больше половины населения, по его словам, поддерживает политику Чавеса, но и оппозиция достаточно сильна. Учитывая это, сложно прогнозировать итог грядущих выборов, поскольку шансы имеют и провластные, и оппозиционные силы.  

После Чавеса: победят ли его соперники

В том, что на президентских выборах в Венесуэле будет сохраняться интрига, и шансы оппозиции и последователей Чавеса приблизительно равны, уверен и политический аналитик Александр Палий. По его словам, приверженцы Чавеса сейчас получили моральную поддержку, симпатию со стороны населения, но, всё равно, они могут проиграть выборы. В любом случае, считает политолог, новые венесуэльские лидеры несколько изменят политический курс, например, в отношениях с США.

"Кто бы ни оказался у власти, думаю, политика будет больше ориентирована на поиск взаимопонимания с США, в том числе, в нефтегазовой сфере. Это, помимо всего прочего, значит, что в Венесуэлу будет больше впускаться американских инвесторов", – отметил политолог.

Также Александр Палий уверен, что смена руководства несущественно повлияет на положение дел в стране, поскольку её проблемы не столько в политике, сколько в самом населении.  

"Венесуэльская экономика во многом похожа на экономику России: 80% валютных поступлений получаются благодаря нефти и газу. А то, что страна является третьим экспортером нефти в мире, никак не сказывается на социальном развитии. А это не те проблемы, которые могут решиться быстро и политическим путем. В Венесуэле высокая криминализация, злыдни, по сравнению с которыми украинская бедность – просто "большое благородство". Это не проблема венесуэльской власти, а проблема венесуэльцев как народа", – считает эксперт.

Кроме того, по мнению Палия, Чавес "не дотягивал до диктатора", поскольку имел "сверхличностные мотивации" и действительно стремился что-то сделать для своей страны.  

Также не верит в кардинальные перемены после смерти Чавеса и доктор политических наук, профессор Киевского национального университета им. Т. Шевченко Владимир Головченко. Эксперт при этом считает, что новые венесуэльские лидеры смогут сохранить отношения с США фактически такими же, какими они есть сегодня.

"Надеюсь, что проект Чавеса не завершится. Он, как харизматичный лидер, воплощал альтернативу для латиноамериканских стран, альтернативу относительно США и их версии зоны свободной торговли", – отметил Головченко.

Время "драматических перемен"

Большая часть населения Венесуэлы поддерживала Уго Чавеса, при этом все держалось именно на его личности, а остальное было "только приложением к диктатору", считает директор Центра ближневосточных отношений Игорь Семиволос. Потому, по его мнению, страну ждут "драматические изменения", поскольку оппозицию смерть лидера стимулирует к конкретным действиям, и развернётся активная политическая борьба в Венесуэле.

"Впереди выборы президента Венесуэлы, и однозначно сейчас нельзя сказать, что приемники Чавеса, продолжатели той политической линии, которой он придерживался, смогут победить. Он действительно был харизматичной личностью, а потому мог поддерживать существующий популистский режим. Очевидно, этот режим теперь падёт – не вижу сейчас в Венесуэле настолько же харизматичной фигуры, как был Чавес. Все остальные были в его тени и не являются самостоятельными игроками. Он был ярко выраженным популистом, причем делал это очень талантливо", – отметил политолог.

Однако, несмотря на харизму Чавеса, его поддерживало не всё население, да и оппозиция его режима сформировалась большая, добавил Семиволос. И именно теперь, после смерти лидера, оппозиционные силы получили дополнительный шанс, чтобы изменить ситуацию в Венесуэле.

Во внешнеполитическом курсе страны эксперт также прогнозирует большие перемены, поскольку внешняя  политика была прерогативой Уго Чавеса, и он единолично определял её критерии. Потому с его уходом из жизни следует ожидать в этой сфере "драматичных перемен".

"В чём перемены будут заключаться, говорить сложно. Всё будет зависеть от того, кто придет к власти. Если оппоненты, то произойдет улучшение отношений с США, остановится финансирование разных режимов и группировок, которые часто называют террористическими. Ну, и в самой Латинской Америке это будет иметь последствия. Я имею в виду и Кубу, и конфликты вокруг Венесуэлы, которые возникали на протяжении правления Чавеса", – подчеркнул Игорь Семиволос.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
эксперты Венесуэла Чавес
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять