Смерть Чавеса: что изменится в его стране и мире

Венесуэла скорбит о смерти Уго Чавеса. В стране объявлен семидневный траур по многолетнему лидеру, умершему после продолжительной борьбы с раком.

Миру Чавес запомнился не только своим долгим правлением, но и эпатажным поведением, антиамериканской политикой, дружбой с Ираном, Ливией и рядом других неоднозначно воспринимаемых действий. Страна же, которой он руководил, всегда оставалась очень важной для мировой экономики, как один из крупнейших экспортеров нефти.

Кто-то считал Чавеса братом и лучшим другом, как, например, президент Беларуси Александр Лукашенко. Кто-то же после его смерти вздохнул с облегчением, как некоторые американские политики. Оценки правления венесуэльского лидера очень неоднозначны - от великого революционера, реформатора и демократа до диктатора и коррупционера. Очевидно одно - смерть "команданте", как называли его в родной стране, изменит ситуацию не только в Венесуэле, но и в Латинской Америке, а соответственно, и в мире. Какими могут быть эти перемены, "Главред" спросил экспертов.

Опрошенные нами политологи, в частности, целиком допускают возможность прихода к власти в Венесуэле оппозиционных Чавесу сил. В то же время, по оценкам экспертов, независимо от того, кто победит, кардинальных перемен в стране в ближайшее время ждать не стоит.

При этом специалисты прогнозируют изменения во внешней политике страны, прежде всего, в отношениях с США, что повлияет и на расстановку сил во всей Латинской Америке.

Эксперты также рассказали "Главреду", чем был уникален венесуэльский лидер, почему его страна была похожа на Россию, а также как сложится жизнь государства после него.

Уникальная харизма Чавеса

Научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей Гарань уверен, что независимо от того, кто придёт к власти в Венесуэле, оппозиция или последователи Уго Чавеса, им придётся модифицировать политический курс страны. Что, по мнению эксперта, связано с отсутствием столь харизматичных политиков, каким был покойный президент. Именно харизма помогала Чавесу реализовывать жесткий антиамериканский курс и сотрудничать, например, с Ираном, уверен политолог.

"Чавес был харизматичным лидером и всегда опирался на нефтяные ресурсы, что помогало ему реализовывать не просто антиамериканский курс, а выстраивать сотрудничество, к примеру, с Ираном или в своё время с Каддафи. Он бросал вызов не только США, но и всему международному сообществу. Ресурсы нефти у Венесуэлы сохранятся, но новое руководство не будет иметь такой харизмы, какая была у Чавеса, потому в любом случае будет осуществляться модификация курса", – подчеркнул Алексей Гарань.

Кроме того, политолог отметил, что, несмотря на длительное правление Чавеса, Венесуэла остаётся поляризованной. Немного больше половины населения, по его словам, поддерживает политику Чавеса, но и оппозиция достаточно сильна. Учитывая это, сложно прогнозировать итог грядущих выборов, поскольку шансы имеют и провластные, и оппозиционные силы.

После Чавеса: победят ли его соперники



В том, что на президентских выборах в Венесуэле будет сохраняться интрига, и шансы оппозиции и последователей Чавеса приблизительно равны, уверен и политический аналитик Александр Палий. По его словам, приверженцы Чавеса сейчас получили моральную поддержку, симпатию со стороны населения, но, всё равно, они могут проиграть выборы. В любом случае, считает политолог, новые венесуэльские лидеры несколько изменят политический курс, например, в отношениях с США.

"Кто бы ни оказался у власти, думаю, политика будет больше ориентирована на поиск взаимопонимания с США, в том числе, в нефтегазовой сфере. Это, помимо всего прочего, значит, что в Венесуэлу будет больше впускаться американских инвесторов", – отметил политолог.

Также Александр Палий уверен, что смена руководства несущественно повлияет на положение дел в стране, поскольку её проблемы не столько в политике, сколько в самом населении.

"Венесуэльская экономика во многом похожа на экономику России: 80% валютных поступлений получаются благодаря нефти и газу. А то, что страна является третьим экспортером нефти в мире, никак не сказывается на социальном развитии. А это не те проблемы, которые могут решиться быстро и политическим путем. В Венесуэле высокая криминализация, злыдни, по сравнению с которыми украинская бедность – просто "большое благородство". Это не проблема венесуэльской власти, а проблема венесуэльцев как народа", – считает эксперт.

Кроме того, по мнению Палия, Чавес "не дотягивал до диктатора", поскольку имел "сверхличностные мотивации" и действительно стремился что-то сделать для своей страны.

Также не верит в кардинальные перемены после смерти Чавеса и доктор политических наук, профессор Киевского национального университета им. Т. Шевченко Владимир Головченко. Эксперт при этом считает, что новые венесуэльские лидеры смогут сохранить отношения с США фактически такими же, какими они есть сегодня.

"Надеюсь, что проект Чавеса не завершится. Он, как харизматичный лидер, воплощал альтернативу для латиноамериканских стран, альтернативу относительно США и их версии зоны свободной торговли", – отметил Головченко.

Время "драматических перемен"

Большая часть населения Венесуэлы поддерживала Уго Чавеса, при этом все держалось именно на его личности, а остальное было "только приложением к диктатору", считает директор Центра ближневосточных отношений Игорь Семиволос. Потому, по его мнению, страну ждут "драматические изменения", поскольку оппозицию смерть лидера стимулирует к конкретным действиям, и развернётся активная политическая борьба в Венесуэле.

"Впереди выборы президента Венесуэлы, и однозначно сейчас нельзя сказать, что приемники Чавеса, продолжатели той политической линии, которой он придерживался, смогут победить. Он действительно был харизматичной личностью, а потому мог поддерживать существующий популистский режим. Очевидно, этот режим теперь падёт – не вижу сейчас в Венесуэле настолько же харизматичной фигуры, как был Чавес. Все остальные были в его тени и не являются самостоятельными игроками. Он был ярко выраженным популистом, причем делал это очень талантливо", – отметил политолог.

Однако, несмотря на харизму Чавеса, его поддерживало не всё население, да и оппозиция его режима сформировалась большая, добавил Семиволос. И именно теперь, после смерти лидера, оппозиционные силы получили дополнительный шанс, чтобы изменить ситуацию в Венесуэле.

Во внешнеполитическом курсе страны эксперт также прогнозирует большие перемены, поскольку внешняя политика была прерогативой Уго Чавеса, и он единолично определял её критерии. Потому с его уходом из жизни следует ожидать в этой сфере "драматичных перемен".

"В чём перемены будут заключаться, говорить сложно. Всё будет зависеть от того, кто придет к власти. Если оппоненты, то произойдет улучшение отношений с США, остановится финансирование разных режимов и группировок, которые часто называют террористическими. Ну, и в самой Латинской Америке это будет иметь последствия. Я имею в виду и Кубу, и конфликты вокруг Венесуэлы, которые возникали на протяжении правления Чавеса", – подчеркнул Игорь Семиволос.