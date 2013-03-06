Черный катафалк с телом Уго Чавеса провожают десятки тысяч человек

В Каракасе началась траурная церемония прощания с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. Гроб с его телом, накрытый государственным флагом, вывезли из столичного военного госпиталя.

Останки лидера боливарианской революции доставят в Военную академию Венесуэлы, где церемония прощания растянется на три дня. Улицы, по которым проходит траурная процессия, загружены десятками тысяч венесуэльцев, сообщает ИТАР-ТАСС.

В церемонии прощания принимают участие руководители страны, в том числе вице-президент Николаса Мадуро. Также рядом с гробом замечены несколько министров, мать и братья Уго Чавеса. Вместе с ними тело сопровождают обе дочери Чавеса - Мария Габриэль и Роса Инес, сообщает "Интерфакс".

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На выходе из военного госпиталя Каракаса Чавесу были отданы последние почести, сыгран национальный гимн и отслужена короткая католическая служба.

Черный катафалк, на крыше которого установлен гроб, окружен плотным кольцом военнослужащих, которые с трудом сдерживают венесуэльцев, пришедших к зданию военного госпиталя. Толпа скандирует: "Чавес! Чавес! Чавес!". И мужчины, и женщины не скрывают слез. У большинства сторонников президента, скончавшегося во вторник на 59-м году жизни, в одежде присутствуют элементы красного цвета. Это цвет боливарианской революции.

Автомобиль с гробом с большим трудом продвигается сквозь толпу людей. Перед катафалком военнослужащий, одетый в форму времен освобождения Венесуэлы от колониального владычества Испании, несет саблю Симона Боливара.

Напомним, что похороны Чавеса назначены на пятницу.

видео: youtube.com