Вся Венесуэла оплакивает Чавеса: опубликованы фото

В Венесуэле проходит траурная церемония прощания с президентом Уго Чавесом. Его черный лакированный гроб, который вывезли военного госпиталя в Каракасе, был накрыт государственным флагом.

Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы посмотреть, как останки лидера боливарианской революции доставят в Военную академию Венесуэлы, где церемония прощания растянется на три дня.

В церемонии прощания приняли участие руководители страны, в том числе вице-президент Николас Мадуро. Также рядом с гробом были замечены несколько министров, мать и братья Уго Чавеса. Вместе с ними тело сопровождали обе дочери Чавеса - Мария Габриэль и Роса Инес.

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На выходе из военного госпиталя Каракаса Чавесу были отданы последние почести, сыгран национальный гимн и отслужена короткая католическая служба.

Черный катафалк, на крыше которого установлен гроб, был окружен плотным кольцом военнослужащих, которые с трудом сдерживали венесуэльцев, пришедших к зданию военного госпиталя.

Толпа скандировала: "Чавес! Чавес! Чавес!". И мужчины, и женщины не скрывали слез. У большинства сторонников президента, скончавшегося во вторник на 59-м году жизни, в одежде присутствовали элементы красного цвета. Это цвет боливарианской революции.

Автомобиль с гробом с большим трудом продвигался сквозь толпу людей. Перед катафалком военнослужащий, одетый в форму времен освобождения Венесуэлы от колониального владычества Испании, нес саблю Симона Боливара.

Напомним, что похороны Чавеса назначены на пятницу.

видео: youtube.com