Украинцу дали 8 лет тюрьмы за переправку нелегалов в Британию

В Великобритании королевский суд Мейдстоун приговорил 38-летнего гражданина Украины Андрея Куца к 8,5 годам лишения свободы за организацию нелегальной миграции.

Об этом рассказали в посольстве Великобритании в Украине, сообщает "Український тиждень".

"Андрей Куц, проживавший в Киеве, организовал переправку крайней мере 40 нелегальных мигрантов. Используя поддельные документы, они переправлялись небольшими яхтами до южных портов Великобритании или регулярными рейсами из Испании и Гибралтара до аэропорта Гэтвик (Лондон)", - сказано в сообщении.

Арестованный ноябре 2012 года Куц признал себя виновным в организации нелегальной миграции.

"Эта операция, организованная на высоком уровне, была осуществлена с целью получения прибыли. Вы были не просто исполнителем, вы разработали и воплотили в жизнь эту нелегальную схему", - цитируются слова судьи Филиппа Стетмена, сказанные во время вынесения приговора украинским.

В сообщении подчеркивается, что в 2005 году Куц был осужден за организацию нелегальной миграции в Майами (США). "Он отбыл 9 месяцев наказания в тюрьме... После освобождения из-за решетки его депортировали в Украину, где он впоследствии изменил английскую транскрипцию своего имени и фамилии, подал заявление на получение нового паспорта, и получил британскую визу нечестным путем", - сказано в сообщении.

Британские и украинские правоохранители продолжают искать других членов группы, организованной Куцом.

фото: vk.com