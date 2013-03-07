Вместо умершего Чавеса оппозиция Венесуэлы уже выдвинула своего кандидата на пост президента

Кандидатом от коалиции оппозиционных партий Венесуэлы на предстоящих внеочередных выборах президента страны стал Энрике Каприлес.

Он был конкурентом Уго Чавеса на выборах в октябре 2012 года. В октябре прошлого года Чавес завоевал 55 % голосов, победив Каприлеса с 44,39 % голосов избирателей.

В связи со смертью Чавеса его полномочия временно исполняет вице-президент Николас Мадуро, которого лидер Венесуэлы называл своим политическим преемником. В течение 30 дней в стране должны состояться внеочередные президентские выборы, пишет ИТАР-ТАСС.

"Это завет, который оставил нам команданте- президент Уго Чавес 8 декабря, когда он попросил нас, венесуэльцев, поддержать Николаса Мадуро, и мы это сделаем", - сказал министр иностранных дел Элиас Хауа.

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Власти уже призывают подержать на выборах Николаса Мадуро.

В то же время, Каприлес заметил, что они были с Чавесом противниками, но никогда не были врагами. Оппозиция надеется, что правительство будет действовать в соответствии с конституционными нормами.

Напомним, что похороны Уго Чавеса назначены на пятницу.