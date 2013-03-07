Мощное землетрясение произошло на Тайване

На острове Тайвань произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7, сообщает агентство Синьхуа.

Подземный толчок был зафиксирован в 11.36 по местному времени (07.36 мск) в районе уезда Хуалянь на востоке острова. По поступающей информации, колебания земной поверхности отчетливо ощущались в столице острова — городе Тайбэй. Эпицентр подземного удара находился на глубине 7 километров, пишет РИА Новости

По данным американской геологической службы, магнитуда толчка составила 6, его эпицентр залегал на глубине 10 километров.

Тайвань находится на стыке двух тектонических плит и считается одной из самых сейсмически активных зон планеты. Ежегодно сейсмологические станции острова фиксируют до 18 тысяч подземных толчков. Самое сильное землетрясение на Тайване, магнитудой 7,6, произошло на острове в сентябре 1999 года. Тогда погибли около 2,4 тысячи человек.

Напомним, 28 февраля, у побережья островного государства Вануату в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1.