Начальник охраны назвал причину смерти Чавеса

Причиной смерти президента Венесуэлы Уго Чавеса стал сердечный приступ, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на генерала Хосе Орнелью, который возглавлял охрану государственного лидера.

Как сообщил Орнелью, он находился рядом с Чавесом в момент его смерти, сообщает ВВС.

По его словам, в последние минуты венесуэльский лидер не мог громко говорить, но прошептал: "Я не хочу умирать. Пожалуйста, не дайте мне умереть".

Напомним, Уго Чавес скончался 5 марта. В течение почти двух лет он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года.

6 марта, вечером гроб с телом Чавеса был доставлен в Военную академию в Каракасе, где в течение трех дней будет проходить церемония прощания с венесуэльским лидером. Похороны состоятся в пятницу.