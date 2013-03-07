Тысячи венесуэльцев встретили слезами гроб с телом Чавеса

В толпе мелькают плакаты со словами "Я люблю Чавеса!". Многие плачут.
В толпе мелькают плакаты со словами "Я люблю Чавеса!". Многие плачут.
Ранее власти Венесуэлы проинформировали, что новые президентские выборы состоятся в течение 30 дней после смерти Чавеса. Функции главы государства до момента избрания нового президента выполняет вице-президент страны Николас Мадуро, пишут Вести.ру.
Напомним, Уго Чавес был переизбран на пост президента Венесуэлы в октябре 2012 года. Он скончался в Каракасе 5 марта. В декабре прошлого года Чавес перенес очередную операцию на Кубе, которая затем вызвала осложнения дыхательных путей.
Похороны Чавеса намечены на пятницу, 8 марта. В связи с кончиной Уго Чавеса, который стоял во главе Венесуэлы 14 лет, в стране объявлен семидневный траур.
Видео: vesti.ru