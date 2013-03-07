В очередь к гробу Чавеса выстроились сотни тысяч людей

В столице Венесуэлы Каракасе к гробу с телом Уго Чавеса выстроилаось очередь в сотни тысяч человек, которые хотят проститься с умершим президентом.

В толпе мелькают плакаты со словами "Я люблю Чавеса!". Многие люди не могут сдержать слез.

Ранее власти Венесуэлы проинформировали, что новые президентские выборы состоятся в течение 30 дней после смерти Чавеса. Функции главы государства до момента избрания нового президента выполняет вице-президент страны Николас Мадуро

Напомним, Уго Чавес был переизбран на пост президента Венесуэлы в октябре 2012 года. Он скончался в Каракасе 5 марта. В декабре прошлого года Чавес перенес очередную операцию на Кубе, которая затем вызвала осложнения дыхательных путей.

Похороны Чавеса намечены на пятницу, 8 марта. В Венесуэле объявлен семидневный траур.