На обломках самолета Качиньского следов взрыва не обнаружено

Новая экспертиза обломков польского самолета Ту-154, в котором разбился президент Польши Лех Качиньский, разбившегося под Смоленском в 2010 году, не выявила следов взрыва.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, в период с 18 февраля по 7 марта в Москве и Смоленске была проведена совместная работа следователей Следственного комитета России и представителей Главной военной прокуратуры Польши в рамках расследования катастрофы польского самолета при посадке на аэродром "Смоленск - Северный", пишет УНИАН.

В частности, с участием российских и польских экспертов были произведены осмотры изъятого ствола березы, с которой в ходе посадки перед разрушением о землю столкнулось воздушное судно.

В ходе данных следственных действий изъято более 300 образцов, по которым будут произведены различные судебные экспертизы, как на территории России, так и в Польше.

"Изъятые объекты были исследованы российскими и польскими экспертами в области трасологии, металловеденья, взрывотехники с применением специальных технических средств. По результатам произведенных осмотров и исследований экспертами установлено, что на осмотренных и исследованных объектах какие-либо следы взрыва отсутствуют", - говорится в сообщении.

Кроме того, по запросу польской стороны на месте авиакатастрофы в Смоленской области совместно произведены дополнительные осмотры дерева и фрагментов разбившегося польского самолёта, находящихся на территории аэродрома "Смоленск - Северный", а также изъяты образцы конструкции воздушного судна для сравнительного исследования.

Данные следственные действия проведены в рамках исполнения запроса о правовой помощи Главной военной прокуратуры Республики Польша.

Напомним, в конце октября издание Rzeczpospolita написало, что в корпусе разбитого Ту-154М обнаружены следы взрывчатки. Генеральная прокуратура Польши опровергла эту информацию. В то же время в центральной криминалистической лаборатории полиции в Варшаве в течение нескольких месяцев будут исследоваться образцы элементов самолета, что должно дать окончательный ответ о возможности взрыва на борту воздушного судна.



Как сообщалось, самолет Ту-154 президента Леха Качиньского разбился в Смоленске 10 апреля 2010 года. Помимо главы государства и его супруги в катастрофе погибли 96 человека.