Суд приговорил Берлускони к тюремному сроку

В Италии Миланский суд приговорил бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони к тюремному заключению сроком в один год. Именно такого наказания требовала для него прокуратура. Политика признали виновным в раскрытии конфиденциальной информации в своих интересах.

Слушания связаны с событиями 2005 года. Берлускони использовал в личных интересах конфиденциальную информацию, полученную в результате незаконного прослушивания телефонных разговоров своего политического противника, занимавшего пост главы финансово-страховой группы Unipol Пьеро Фассино, пишет ИТАР-ТАСС.

Вместе с премьером по этому делу проходил его брат Паоло Берлускони, издатель газеты "Джорнале". Именно это издание в 2005 году опубликовало незаконно добытые распечатки телефонных разговоров, находившихся в распоряжении следствия. Паоло Берлускони приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы.

Адвокаты Берлускони намерены обжаловать приговор в апелляционном суде.

Напомним, в феврале против Берлускони было возбуждено новое уголовное дело по подозрению в коррупции.

В отношении Берлускони возбуждено уже несколько уголовных дел. В октябре 2012 года он был признан виновным в финансовых махинациях в его компании Mediaset. Сначала он был приговорен к четырем годам тюрьмы, затем этот срок по амнистии был сокращен до одного года, однако адвокаты Берлускони подали апелляцию и пока он остается на свободе.



Кроме того, политик обвиняется в том, что пользовался услугами несовершеннолетней проститутки и якобы превысил свои полномочия, потребовав от полицейских отпустить девушку из-под стражи.