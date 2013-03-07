В Латвии министр культуры призвал не говорить по-русски

Министр культуры Латвии Жанета Яунземе-Гренде заявила, что по ее мнению латыши не должны переходить на русский язык в общении с представителями русскоязычных СМИ.

"Мы должны быть очень твердыми, последовательными в повседневной жизни - будем говорить по-латышски. Это наша страна, которой мы гордимся. Должны быть одни школы, одни садики, со СМИ надо общаться только по-латышски. Не прогибаться. Не жульничать. Твердо защищать язык, культуру, государство", - заявила Яунземе-Гренде в четверг, 7 марта, пишут РИА Новости.

В Латвии, население которой составляет около двух миллионов человек, один государственный язык – латышский. Однако в стране проживает порядка 44% русскоязычных жителей. Хотя русский имеет статус иностранного, государство финансирует детские сады и школы с обучением на русском и латышском языках.

Яунземе-Гренде представляет в правительстве консервативный Национальный союз, который выступает за создание латышской Латвии.