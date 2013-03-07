Лукашенко срочно выезжает на похороны Чавеса

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в похоронах президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой белорусского президента, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что для участия в похоронах командированы первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и управляющий делами президента Виктор Шейман.

"Учитывая особый дружеский характер и стратегический уровень белорусско-венесуэльских отношений, Лукашенко решил лично принять участие в траурных церемониях в Каракасе", — говорится в сообщении. Традиционный торжественный прием по случаю Дня женщин от имени президента Беларуси решено перенести на более поздний срок, пояснили в пресс-службе.

Комментируя решение Лукашенко лично принять участие в похоронах Чавеса, в пресс-службе заявили, что "у Уго Чавеса не было более близких и дружеских отношений ни с одним из глав зарубежных государств, как с президентом Белоруссии".

Напомним, Чавес умер 5 марта. В течение почти двух лет он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года.

6 марта, вечером гроб с телом Чавеса был доставлен в Военную академию в Каракасе, где в течение трех дней будет проходить церемония прощания с венесуэльским лидером. Похороны состоятся в пятницу, 8 марта.