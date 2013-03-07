Лукашенко отменил празднование 8 марта из-за траура по Чавесу

Президент Беларуси Александр Лукашенко отменил все праздничные мероприятия, планируемые на 8 марта к Международному женскому дню. Это связано с трауром по покойному президенту Венесуэлы Уго Чавесу, который начался 6 марта и продлится до 8 марта включительно.

В аппарате Лукашенко сообщили, что он лично прибудет в Венесуэлу на похороны Чавеса, которые должны состояться тоже 8 марта, и отменяет все запланированные ранее свои мероприятия на этот день , сообщает zn.ua

Напомним, что Лукашенко и Чавес имели хорошие личные отношения, при этом венесуэльсский президент посещал Беларусь несколько раз и заключил ряд межгосударственных нефтяных и газовых соглашений.

Обоих руководителей объединяли их авторитаризм, популизм, антиамериканизм и положение парии в мировом сообществе.

Ранее "Главред" сообщал, что Чавес умер от осложнений после последней операции в ходе лечения от рака, которое длилось несколько лет.

фото: gazetavv.com