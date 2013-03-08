Чавеса забальзамируют, как Ленина, и выставят в музее

Тело покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса будет забальзамировано, как тело советского вождя Владимира Ленина, и выставлено в Музее революции в Каракасе.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности президента Венесуэлы Николас Мадуро, пишет Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Также продлен срок прощания с умершим политиком. Ранее предполагалось, что его похоронят в пятницу, 8 марта, однако панихида будет продлена минимум на неделю.

Читайте по теме: Уго Чавес. Биография лидера Венесуэлы

По словам Мадуро, это сделано для того, чтобы с Чавесом могли попрощаться все желающие. Гроб с телом выставят на территории военной базы, где он спланировал неудачный военный переворот 1992 года. Пока прощание проходит в часовне Военной академии.

После завершения прощания и бальзамирования тело Чавеса в стеклянном гробу будет выставлено в Музее революции в Каракасе. Пока не сообщается, когда это произойдет.

Напомним, Уго Чавес умер 5 марта после двух лет борьбы с раком.

Аналитика по теме: Эксперты рассказали, что изменится после смерти Чавеса

В то же время, начальник охраны лидера Хосе Орнелья рассказал, что причиной смерти президента стал сердечный приступ. Также, по словам Орнельи, перед смертью Чавес просил "не дать ему умереть".

Сейчас в Венесуэле проходит прощание с умершим президентом. Сотни тысяч людей стоят в очереди, чтобы попрощаться с Чавесом (ФОТОРЕПОРТАЖ).

Траур по Чавесу в Венесуэле закончится не ранее 21 марта. Ряд латиноамериканских государств и Беларусь объявили у себя менее продолжительный траур.