Чавеса забальзамируют, как Ленина, и выставят в музее

Прощание с президентом Венесуэлы продолжено. После похорон его тело выставят в Музее революции.
Тело покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса будет забальзамировано, как тело советского вождя Владимира Ленина, и выставлено в Музее революции в Каракасе.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности президента Венесуэлы Николас Мадуро, пишет Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.
Также продлен срок прощания с умершим политиком. Ранее предполагалось, что его похоронят в пятницу, 8 марта, однако панихида будет продлена минимум на неделю.
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По словам Мадуро, это сделано для того, чтобы с Чавесом могли попрощаться все желающие. Гроб с телом выставят на территории военной базы, где он спланировал неудачный военный переворот 1992 года. Пока прощание проходит в часовне Военной академии.
После завершения прощания и бальзамирования тело Чавеса в стеклянном гробу будет выставлено в Музее революции в Каракасе. Пока не сообщается, когда это произойдет.
Напомним, Уго Чавес умер 5 марта после двух лет борьбы с раком.
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В то же время, начальник охраны лидера Хосе Орнелья рассказал, что причиной смерти президента стал сердечный приступ. Также, по словам Орнельи, перед смертью Чавес просил "не дать ему умереть".
Сейчас в Венесуэле проходит прощание с умершим президентом. Сотни тысяч людей стоят в очереди, чтобы попрощаться с Чавесом (ФОТОРЕПОРТАЖ).
Траур по Чавесу в Венесуэле закончится не ранее 21 марта. Ряд латиноамериканских государств и Беларусь объявили у себя менее продолжительный траур.