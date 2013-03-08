Евросоюз не принял в Шенген Болгарию и Румынию

На встрече министров юстиции и внутренних дел стран-участниц Евросоюза было решено отложить вступление Болгарии и Румынии в шенгенскую зону.

В следующий раз этот вопрос будут рассматривать уже в конце года, передает Радио "Свобода".

По условиям своего вступления в Евросоюз Болгария и Румыния обязались выполнить условия пребывания в "шенгенской зоне", и технические требования для этого они выполнили еще в позапрошлом году.

Тем не менее, ряд стран ЕС до сих пор блокирует их принятие в Шенген по политическим соображениям, считая эти страны неспособными побороть коррупцию и организованную преступность.

Вопрос вступления Румынии и Болгарии в Шенген откладывался уже несколько раз.

Как известно, для принятия в Шенген новых участников необходимо единогласное, без исключений, согласие имеющихся членов.