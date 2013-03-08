КНДР расторгла договор о ненападении с Южной Кореей

Северная Корея 8 марта в одностороннем порядке разорвала все соглашения о ненападении, подписанные с Южной Кореей.

Кроме расторжения договоров, была прервана линия прямой телефонной связи между двумя странами, сообщает РИА "Новости".

"В условиях, когда южнокорейские марионетки в сговоре с США с налитыми кровью глазами стремятся к нападению на нас, теряют всякий смысл соглашения Севера и Юга о ненападении, касающиеся неприменения вооруженных сил, предотвращения случайных столкновений, мирного решения конфликтов, пограничных вопросов", — говорится в заявлении Пхеньяна.

Кроме того, в Северной Корее отметили, что считают "давно утратившим силу" совместное с Сеулом заявление о денуклеаризации Корейского полуострова.

В-третьих, Пхеньян уведомляет о разрыве единственной линии экстренной телефонной связи между военными представителями двух корейских государств в пункте переговоров Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне между ними.

Несколько дней назад КНДР также прекратила действие Соглашения о перемирии, которое было заключено для окончания Корейской войны 1950-1953 годов с США, воевавшими тогда под флагом ООН.

Заявление об одностороннем отказе от всех соглашений последовало фактически сразу после решения Совета безопасности ООН ужесточить санкции против КНДР в ответ на ее ядерное испытание 12 февраля.

Резолюция с новыми санкциями против Пхеньяна — уже четвертая по счету — позволяет блокировать банковские транзакции, замораживать счета КНДР, досматривать воздушные и морские суда, а также дипломатов в поисках крупных сумм наличности при подозрении, что они направлены на развитие ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

В то же время СБ ООН запретил поставлять в Северную Корею предметы роскоши, включая яхты и гоночные автомобили.

Документ также обязывает страны-члены ООН не допускать создания смешанных финансовых компаний и открытия представительств северокорейских банков, которые могут быть использованы для дальнейшего создания оружия массового уничтожения.

Проект резолюции СБ ООН после долгого согласования был представлен США и Китаем ранее на этой неделе. В нем также расширен список лиц и организаций, попадающих под санкции.

Однако непосредственным поводом для расторжения договоров послужили крупномасштабные военные учения Южной Кореи и США.