Клинтон - гомосексуалистам: я был неправ

Бывший президент США Билл Клинтон выразил сожаление относительно своих действий на посту главы государства 17-летней давности, когда он подписал "Акт о защите брака", дискриминирующий однополые пары.

Об этом он заявил в своей статье для газеты The Washington Post, передает Lenta.ru.

Клинтон пояснил, что "тогда было другое время", поэтому он не мог поступить иначе, но сейчас он поддерживает администрацию Барака Обамы, которая добивается отмены этого закона.

Недовольство Белого дома, а также активистов движения геев и лесбиянок вызывает третья статья закона, в которой брак назван союзом "мужчины и женщины", что фактически ставит вне закона однополые браки.

Свою статью Клинтон написал в тот момент, когда в Верховном суде США рассматривается конституционность еще одной нормы, ограничивающей право однополых пар на вступление в брак. Речь идет о решении общекалифорнийского референдума от 2008 года, запрещающем создание подобных союзов.

По мнению большинства представителей Демократической партии и части влиятельных республиканцев, это запрет является неконституционным, так как дискриминирует часть граждан США по признаку сексуальной ориентации.

Конституция США запрещает любую дискриминацию.

Администрация Барака Обамы оба его президентских срока делает все возможное для устранения любых форм дискриминации геев и лесбиянок в США. Например, во время его президентства были сняты последние запреты на службу представителей сексуальных меньшинств в вооруженных силах.

Хотя нынешние американские законы запрещают признавать однополые браки на федеральном уровне, в ряде штатов они признаются.

К настоящему моменту такие браки легализованы в девяти штатах — Айове, Вашингтоне, Вермонте, Коннектикуте, Массачусетсе, Мэне, Мэриленде, Нью-Йорке, Нью-Гэмпшире, а также в округе Колумбия.