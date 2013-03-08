Южная Корея начала готовиться к войне с КНДР и просит того же от США

Лидер Южной Кореи Пак Кын Хе призвала войска своей страны и США ввести повышенную боевую готовность в связи с "провокациями со стороны Северной Кореи".

Об этом сообщили в канцелярии южнокорейского президента, передает "Интерфакс".

Минобороны Южной Кореи ранее обнародовало коммюнике, в котором говорится, что "если Северная Корея нанесет ядерный удар по Южной Корее, режим Ким Чен Ына будет стерт с лица Земли".

Напомним, 7 марта Совет Безопасности ООН единогласно одобрил ужесточение санкций по КНДР.

В пятницу Северная Корея распространила заявление, в котором говорилось, что КНДР "отменяет все соглашения о ненападении, достигнутые между Севером и Югом".

Отметим, что 1 марта этого года южнокорейские и американские войска начали ежегодные крупномасштабные совместные учения Foal Eagle ("Молодой орел") на Корейском полуострове.

Учения продлятся в период до 30 апреля.