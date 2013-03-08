Рижская дума извинилась перед легионерами СС

8 марта 2013, 13:15

Рижская дума извинилась за запрет проведения шествия легионеров СС в 2011 году.

Рижская дума извинилась перед легионерами СС

Рижская дума выполнила решение суда, по которому она должна была извиниться за запрет шествия легионеров SS в 2011 году.

Об этом сообщает Mixnews.

Извинения перед организатором шествия — националистической организацией Daugavas Vanagi ("Соколы Даугавы") — было опубликовано сегодня, 8 марта, в нескольких латвийских газетах: Diena, Neatkariga, Latvijas Avize и "Вести сегодня".

Извиниться за попытку запрета шествия, поскольку мероприятие тогда все же состоялось, Рижскую думу обязал районный административный суд.

В начале марта его решение подтвердил Сенат Верховного суда. Требование о денежной компенсации, которое содержалось иске Daugavas Vanagi к городским властям, судьи при этом отклонили.

В 2011 году, в преддверии Дня легионеров (он отмечается в Латвии 16 марта) Рижская дума запретила все мероприятия, запланированные на этот день. Запрет касался акций как националистических, так и антифашистских организаций.

Городские власти заявили, что такое решение было принято в связи с угрозой провокаций и нарушения общественного порядка. Позднее, однако, организаторы мероприятий (в том числе и объединение Daugavas Vanagi, которое устраивает шествия легионеров SS и их сторонников) оспорили запрет в суде.

В шествии легионеров тогда приняли участие несколько тысяч человек. Помимо собственно ветеранов в нем участвовали представители националистических организаций.

У монумента Свободы, где традиционно заканчивается марш, их встретили антифашисты с плакатами "Легионеры — позорное пятно Латвии" и "За вами — кровь и смерть". До столкновений дело не дошло, хотя в предыдущие годы 16 марта иногда происходили стычки между националистами и антифашистами.

Латышский легион SS был создан в 1943 году. Его сформировали из населения Латвии, призванной на службу гитлеровцам, а также из местных добровольческих отрядов.

Легионеры участвовали в боевых действиях против советских войск и карательных операциях против партизан, их также обвиняют в расправе над мирным населением. День легионеров отмечается в Латвии в годовщину одного из сражений – 16 марта 1944 года латышский легион SS впервые вступил в бой с Красной Армией.

В нынешнем году в преддверии 16 марта власти Риги уже получили шесть заявок на проведение массовых мероприятий, в том числе и традиционную заявку от Daugavas Vanagi. Несколько акций планирует провести "Объединение против нацизма".

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