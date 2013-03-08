Правительство Молдовы ушло в отставку

Сегодня, 8 марта, президент Молдовы Николай Тимофти принял прошение об отставке правительства.

Об этом сообщили в пресс-службе президента и правительства, передает "Интерфакс".

"Премьер-министр Влад Филат представил президенту отставку правительства в соответствии с решением парламента, который 5 марта выразил вотум недоверия правительству", - заявили там.

Напомним, что во вторник, 5 марта, парламент Молдовы большинством в 54 из 101 голоса выразил вотум недоверия правительству. Это случилось из-за разногласий между двумя партиями, которые входят в состав правящего альянса за европейскую интеграцию - Либерально-демократической и Демократической партией.

Как сообщалось, демократы поддержали вотум недоверия правительству, который был инициирован оппозиционной партией коммунистов. Согласно Конституции (ст.106), правительство уходит в отставку в течение трех дней, если парламент принял решение о выражении вотума недоверия.

После принятия отставки правительства президент должен начать консультации по формированию нового кабинета министров и "после консультаций с парламентскими фракциями выдвигает кандидатуру на должность премьер-министра".

Президент "в 15-дневный срок после выдвижения кандидата на должность премьер-министра просит парламент выразить вотум доверия программе деятельности и всему составу правительства". В течение 45 дней эту процедуру можно повторить.

Конституция Молдовы также предусматривает, что "парламент может быть распущен в случае, если он не выразил вотум доверия правительству в 45-дневный срок после внесения предложения, и только после отклонения предложения не менее двух раз".

Стоит подчеркнуть, что если парламенту не удастся сформировать правительство в течение 45 дней, будут назначены досрочные парламентские выборы. Этого уже более года добивается Партия коммунистов.