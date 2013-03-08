Россия готова помочь Венесуэле в бальзамировании Чавеса

Российские специалисты, которые имеют передовой опыт бальзамирования тел, готовы помочь Венесуэле в сохранении тела Уго Чавеса, если будет соответствующий запрос из Каракаса.

Об этом передает ИТАР-ТАСС.

Специалисты, которые в советские времена занимались поддержанием тела Ленина, заверили, что "отечественные технологии бальзамирования абсолютно передовые".

"Такая практика существует многие годы и детально отработана", - утверждают они.

Как известно, о намерении венесуэльских властей "навечно забальзамировать тело Чавеса, чтобы народ мог его видеть в Музее революции", накануне заявил вице-президент Николас Мадуро.

Российские специалисты впервые забальзамировали тело Ленина после его смерти в 1924 году. Позднее эти технологии использовались при бальзамировании тела Иосифа Сталина, который, как и Чавес, умер 5 марта.

Бальзамированием и поддержанием тела в СССР и России занимается специальная лаборатория, которая сейчас называется Научно-исследовательский и учебно- методический центр биомедицинских технологий.

Сотрудники этой лаборатории неоднократно оказывали помощь в бальзамировании тел лидеров других стран: Георгия Димитрова в 1949 году в Болгарии, маршала Чойбалсана в 1952 году в Монголии, Клемента Готвальда в 1953 году в Чехословакии, Хо Ши Мина в 1969 году во Вьетнаме, Агостиньо Нето в 1979 году в Анголе, президента Гайаны Линдона Форбса Бернхема в 1985 году, а также лидера КНДР Ким Ир Сена в 1995 году.

Причем корейские специалисты учились у российских соответствующим технологиям, которые в СССР и России отрабатывались десятилетиями.

Официальный представитель Федеральной службы охраны Сергей Девятов не стал комментировать возможность участия российских специалистов в бальзамировании тела Чавеса, отметив, что "это находится вне компетенции ФСО".

При этом Девятов напомнил, что в России в настоящий момент продолжаются работы по сохранению тела Ленина.

"Сейчас Мавзолей находится на ремонте, который продлится до конца апреля. При этом тело Ленина остается внутри, с ним также проводятся необходимые плановые "профилактические работы", - сказал он.

Девятов отметил, что ремонт Мавзолея в первую очередь касается сохранения здания, "сейчас идет закачка раствора и арматуры в фундамент, чтобы остановить его перекос".