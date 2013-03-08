Сегодня кардиналы назначат дату выборов Папы Римского

Сегодня, 8 марта, коллегия кардиналов должна определить дату Конклава, который выберет нового Папу Римского.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

По словам директора пресс-центра Ватикана Федерико Ломбарди, сегодня, во время восьмого заседания коллегии кардиналов, состоится голосование по дате Конклава.

По его словам, это, вероятно, будут первые дни следующей недели. Относительно прохождения кардинальских собраний Ломбарди рассказал о вчерашнем вечернем заседании, в котором принял участие 151 кардинал.

Два новоприбывших кардинала приняли присягу: среди них и последний ожидаемый кардинал-избиратель из Вьетнама. Таким образом, в Ватикане собрались все кардиналы, участвующие в конклаве. Это дает основание ускорить его начало, не дожидаясь предписанных 15 дней.

153 кардинала приняли участие в седьмом собрании, которое состоялось 8 марта утром, и во время этого заседания уже никто не приносил присягу. Первым актом этого заседания, согласно предписаниям Апостольской Конституции Universi Dominici Gregis, коллегия кардиналов рассмотрела важность причин, представленных двумя кардиналами-избирателями, которые не будут участвовать в конклаве.

Путем голосования представленные аргументы признаны достаточными. Произнесено 18 докладов, а количество кардиналов, которые взяли слово во время общих заседаний от их начала, превысило 100 человек.

Среди других тем, обсуждавшихся на коллегии, были межрелигиозный диалог, биоэтические вопросы, положительные аспекты христианской веры, коллегиальность в управлении Церковью, роль женщины в Церкви.

Напомним, как сообщал "Главред", Папа Римский Бенедикт XVI объявил об отречении от престола в начале февраля. Причиной он назвал плохое состояние здоровья.

Бенедикт XVI стал первым за 600 лет главой Римско-католической церкви, который сложил полномочия.