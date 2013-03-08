Группа филиппинских миротворцев ООН дезертировала в Израиль

Восемь миротворцев ООН, размещенных в демилитаризованной зоне на Голанских высотах, бросили свои посты и сбежали в Израиль.

Об этом со ссылкой на израильскую прессу сообщает Lenta.ru.

Как выяснилось, дезертировали военнослужащие из филиппинского контингента, служившие в том же подразделении, что и два десятка миротворцев, похищенных сирийскими повстанцами 6 марта.

Свои действия миротворцы объяснили опасениями за свою жизнь и здоровье. По их словам, нет никаких гарантий, что повстанцы не продолжат похищать иностранцев в дальнейшем.

Тем временем, похитители объявили, что никаких переговоров об освобождении филиппинцев не ведется. Таким образом, они опровергли распространенную ранее информацию о том, что миротворцев вскоре передадут Красному кресту.

По словам представителей "Бригады Ярмук", захватившей иностранцев, договариваться об их освобождении должны ООН и официальный Дамаск. Повстанцы утверждают, что сирийская армия превысила лимит на количество войск и бронетехники в прилегающей к Голанам зоне, что является нарушением соглашений о прекращении огня с Израилем.

В этой связи оппозиционеры пообещали освободить пленников только тогда, когда из приграничных районов будут выведены все сирийские войска.

Международный контингент, размещенный на Голанских высотах, после начала гражданской войны в Сирии был существенно ослаблен, когда Япония и Австрия отказались от участия в нем, а Индия объявила, что также рассматривает возможность возврата своих военных домой.

В том случае, если Филиппины также выведут свои войска, патрулировать границу между Сирией и Израилем останется лишь хорватский контингент, чьих сил для выполнения этой задачи явно недостаточно.

Совет безопасности ООН уже потребовал, чтобы повстанцы немедленно и безо всяких условий освободили филиппинских военнослужащих, однако повстанцы проигнорировали это требование.