В Каракасе началось прощание с Уго Чавесом

В столице Венесуэлы с часовым опозданием - в 18:30 по киевскому времени - началась официальная церемония прощания с президентом страны Уго Чавесом.

В Каракас прибыли руководители Кубы, Ирана, Бразилии, Эквадора, Колумбии, Боливии, Уругвая, Перу, Мексики, Гаити и других стран.

В общей сложности, проститься с Чавесом прибыли делегации высокого уровня из 55 стран, среди них 32 державы направили своих лидеров.

Церемония прохода иностранных гостей длилась более часа, гостей встречал глава МИД Венесуэлы Элиас Хауа.

Как сообщается, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос перед началом церемонии нарушил протокольные нормы и прошел к собравшимся у академии сторонников Чавеса, чтобы приветствовать собравшихся там венесуэльцев.

Кроме того, особое внимание привлекло прибытие лидера Кубы Рауля Кастро, президента Эквадора Рафаэля Корреа, президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и других руководителей.

При этом белорусский лидер Александр Лукашенко, отменив в стране празднование 8 марта, прибыл в Каракас для прощания со "своим близким другом".

Кроме него, в срочном порядке прибыл и президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.

Отметим, что Россию на этой церемонии представляют глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава МИД Сергей Лавров, а также главы ряда ведущих организаций страны.

Прощание с Чавесом для простых граждан было прервано на время официальной церемонии. После того, как протокольная часть закончится, венесуэльцы смогут продолжить прощание со своим лидером еще в течение недели.

Тысячи сторонников Чавеса скандируют лозунги в поддержку своего лидера. В то же время из громкоговорителей звучит национальная музыка Венесуэлы, которую любил Чавес.