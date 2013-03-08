Лукашенко плакал в карауле у гроба Чавеса: опубликовано видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе церемонии прощания с президентом Венесуэлы Уго Чавесом стоял у его гроба в почетном карауле.

Рядом с ним находился его младший сын Николай, а также президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, передает "Интерфакс-Украина".



Александр и Николай Лукашенко вместе с Ахмадинежадом стояли в четвертом карауле у гроба Чавеса.

В ходе церемонии прощания, при исполнении национального гимна Венесуэлы, были показаны кадры, на которых Лукашенко плакал.

Затем Лукашенко поклонился и, взяв сына за руку, присоединился к группе участников церемонии, а Ахмадинежад перед этим поцеловал закрытый гроб Чавеса.