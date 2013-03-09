КНДР отвергла резолюцию Совбеза ООН об ужесточении санкций

9 марта, власти Северной Кореи официально отвергли резолюцию СБ ООН, которая ужесточает санкции против нее в связи с проведенным в феврале 2013 года третьим ядерным испытанием.

"КНДР, как и прежде, с негодованием осуждает и полностью отвергает резолюцию с санкциями против КНДР — продукт враждебной политики США по отношению к ней. Мир ясно увидит, насколько твердые позиции будет отстаивать КНДР как ядерная держава и как страна, запустившая искусственный спутник", — говорится в заявлении официального представителя МИД Северной Кореи, пишет РИА Новости.

Напомним,6 марта СБ ООН одобрил новые санкции против КНДР в ответ на проведение Северной Кореей ядерных испытаний. Испытания были проведены 12 февраля в нарушение двух прежних резолюций СБ ООН, которые запретили Пхеньяну развивать ракетную и ядерную программу. При этом КНДР ссылается на необходимость сдерживания агрессии со стороны США и обещает наращивать ядерный и ракетный потенциал вопреки санкциям.

Резолюция с новыми санкциями против Пхеньяна — уже четвертая по счету — позволяет блокировать банковские транзакции, замораживать счета КНДР, досматривать воздушные и морские суда, а также дипломатов в поисках крупных сумм наличности при подозрении, что они направлены на развитие ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Также СБ ООН запретил поставлять в Северную Корею предметы роскоши, включая яхты и спортивные автомобили.

Накануне, 8 марта, Северная Корея отказалась от всех соглашений с Южной Кореей касательно ненападения и денуклеаризации полу острова. В ответ в Минобороны Южной Кореи заявили, что если КНДР нанесет превентивный ядерный удар по Южной Корее, действующая власть Ким Чен Уна "исчезнет с лица Земли".