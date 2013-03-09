Вице-президент Венесуэлы временно занял место Чавеса

9 марта 2013, 09:21

Николас Мадуро приведен к присяге в качестве и. о. президента Венесуэлы.

Исполняющий обязанности главы Венесуэлы до выборов, Николас Мадуро принял присягу Национальной Ассамблее страны.

Церемония прошла всего через несколько часов после проведения государственных похорон лидера страны Уго Чавеса, на которые прибыли представители 54 государств, пишет РИА Новости.

"Мы будем продолжать защищать обездоленных, давать пищу нуждающимся и создавать Великую Родину. Миссия выполнена, команданте президент Чавес. Борьба продолжается!", - заявил Мадуро, закрывая официальную церемонию прощания с Чавесом.

По словам Мадуро, свое политическое наследие Чавес составил в 2012 году, когда утвердил "Второй социалистический план развития нации на 2013 - 2019 годы.

Мадуро также пообещал, что враги Венесуэлы никогда не смогут одержать победы.

"Они никогда не смогут нас победить, команданте, никогда. Ты здесь, с нами, непобедимый Чавес, ты останешься живым навечно, на все времена!", - сказал Мадуро со слезами на глазах.

"Бой продолжается! До встречи в вечности, команданте!", - обратился он к умершему.

Николас Мадуро также заявил, что новые президентские выборы в стране должны пройти незамедлительно, а дата будет определена избирательными властями.

Между тем, лидер оппозиции Венесуэлы Энрике Каприлес ранее призвал к бойкоту присяги Мадуро, назвав ее "жульничеством". Согласно конституции страны, новые президентские выборы должны пройти в течение 30 дней. На них основными оппонентами выступят Мадуро и Каприлес.

Как известно, новые выборы президента, согласно конституции Венесуэлы, должны состояться через 30 дней. Уго Чавес возглавлял страну 14 лет. На протяжении последних двух лет он постоянно лечился от рака на Кубе. Тело Чавеса собираются забальзамировать и поместить в стеклянный саркофаг в здании военного музея в Каракасе.

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выборы Венесуэла умер Чавес
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